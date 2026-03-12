Dolgoznak azon, hogy a Barátság kőolajvezetéknek legyen alternatívája

kormányinfó;

Azerbajdzsán felé szeretnénk éppen vezetéket építeni, ebben az Európai Bizottság is partner. Az Adria vezetékkel az a probléma, hogy csővezetéken szeretnénk szállítani – mondta a miniszter az Index arra vonatkozó kérdésére, miért nem sikerült más útvonalat vagy kapacitásbővítést kiépíteni.

Gulyás Gergely közölte, önmagában az Adria-kőolajvezeték kapacitásbővítésétől nem lesz olcsóbb a kőolaj. Egy másik kérdésre megjegyezte, ő ajánlana befektetésre egy olyan céget, ami küzd azért, hogy a lehető legolcsóbban szerezzen be kőolajat. A Barátság kőolajvezeték az elmúlt 4 évben a háború ellenére biztonságos útvonalnak bizonyult. Azon vagyunk – folytatta –, hogy legyen alternatív szállítási útvonal is.