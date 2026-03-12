A lengyelek részéről van szándék, hogy a választásig a magyar kormányt kritizálja

kormányinfó;

A lengyel kormány és annak néhány tagja ellenségesen viszonyul a jelenlegi magyar kormányhoz, mondta Gulyás Gergely, aki ebben nagy változást nem vár, a lengyelek részéről ugyanis arra lát szándékot, hogy a választásig a magyar kormányt és annak tagjait kritizálják. Szerinte a horvátok problémája ezzel szemben az, hogy van egy jogi kötelezettségük, és nem biztosak benne, az EU engedi-e, hogy ennek eleget tegyenek. – A horvát kormány nem az a típusú kormány, amely ellenáll a jó brüsszeli tanácsoknak – vélte.