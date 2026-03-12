sajtó;Népszava;Aranytoll;Németh Péter;

2026-03-12 13:33:00 CET

Átadták a MÚOSZ sajtódíjait, Németh Péter, a Népszava főszerkesztője Aranytoll Életműdíjat kapott

Az elismeréseket a Magyar Sajtó Napján, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége ünnepségén osztották ki.