Átadták a MÚOSZ sajtódíjait, Németh Péter, a Népszava főszerkesztője Aranytoll Életműdíjat kapott

Aranytoll Életműdíjat kapott Németh Péter, a Népszava főszerkesztője csütörtök délelőtt, a Magyar Sajtó Napján, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) ünnepségén.
Szintén Aranytoll Életműdíjban részesült Halász Géza, Kellei György, Orbán Györgyi és Szigeti Tamás.
Az eseményen Magyar Sajtódíjat kapott
Gergely Zsófia, a HVG munkatársa,
Vörös Szabolcs, a Válasz Online munkatársa,
és az RTL Házon kívül című műsorának szerkesztősége.
A Vastoll-díjat kapta:
Bubor Gyula újságíró, felelős szerkesztő,
Diósdi László, aki 67 éve tagja a MÚOSZ-nak,
Fejes István,
Kósa Judit
és Trencsényi Imre, aki 47 éve tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének.
Az Év Gazdasági Újságírója díjat
Katus Eszter, az Átlátszó munkatársa kapta.
A Virág F. Éva-díjban részesült
Warholik Zoltán, a Klubrádió munkatársa.
A Kétfilléres-díjat kapta
Kós Mihály.
A Földes Anna interjú-díjban
Patakfalvi Dóra, a Telex munkatársa részesült.