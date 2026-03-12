sajtó;Népszava;Aranytoll;Németh Péter;

Átadták a MÚOSZ sajtódíjait, Németh Péter, a Népszava főszerkesztője Aranytoll Életműdíjat kapott

Az elismeréseket a Magyar Sajtó Napján, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége ünnepségén osztották ki.

Aranytoll Életműdíjat kapott Németh Péter, a Népszava főszerkesztője csütörtök délelőtt, a Magyar Sajtó Napján, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) ünnepségén.

Szintén Aranytoll Életműdíjban részesült Halász Géza, Kellei György, Orbán Györgyi és Szigeti Tamás.

Az eseményen Magyar Sajtódíjat kapott

  • Gergely Zsófia, a HVG munkatársa,

  • Vörös Szabolcs, a Válasz Online munkatársa,

  • és az RTL Házon kívül című műsorának szerkesztősége.

A Vastoll-díjat kapta:

  • Bubor Gyula újságíró, felelős szerkesztő,

  • Diósdi László, aki 67 éve tagja a MÚOSZ-nak,

  • Fejes István,

  • Kósa Judit

  • és Trencsényi Imre, aki 47 éve tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének.

Az Év Gazdasági Újságírója díjat

  • Katus Eszter, az Átlátszó munkatársa kapta.

A Virág F. Éva-díjban részesült

  • Warholik Zoltán, a Klubrádió munkatársa.

A Kétfilléres-díjat kapta

  • Kós Mihály.

A Földes Anna interjú-díjban

  • Patakfalvi Dóra, a Telex munkatársa részesült.

