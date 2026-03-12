A szakértőink már Kijevben – közölte Orbán Viktor, aki szerint abszurd, hogy mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem

Ukrajna;Orbán Viktor;Kijev;magyar küldöttség;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-12 13:10:00 CET

A miniszterelnök a magyar küldöttséget vezető Czepek Gáborral egyeztetett.

A szakértőink már Kijevben – írta csütörtök délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Bejegyzésében egy videót is közzétett, amelyben éppen a magyar küldöttséget vezető Czepek Gáborral egyeztet.

Akarnunk kell, udvariasan. Akarjunk velük kapcsolatba lépni, ha nem megy, akkor kérjünk engedélyt, hogy saját magunk odamehessünk – mondta a miniszterelnök. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a hívásban arról számolt be, hogy minden rendben van, a körülményekhez képest az útjuk is jó volt. – Egy nagykövetségi épületben vagyunk, úgyhogy biztonságos körülmények között – tette hozzá.

– Próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel. Tehát hiába mondják, hogy nem vagyunk itt, meg nem vagyunk ott, minden nap legalább egyszer vagy kétszer újra és újra be kell jelentkezni

– szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, „nekünk dokumentálnunk kell, hogy mi akartunk velük tárgyalni, meg akartuk nézni, velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni”. Majd közölte, ha nem tárgyalnak velük Kijevben, azt kell mondani, hogy „jó, megértettük, de akkor szemlét akarunk csinálni, meg akarjuk nézni a helyszínt”.

Czepek Gábor elmondta, ma az USA ügyvivővel és az EU diplomatákkal folyamatos tárgyalásban lesznek, mivel ez régiós és európai helyzet is.

– Ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszerítheti majd az ukránokat, hogy reagáljanak

– jelentette ki. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Abszurd dolog, hogy ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem”.

Szerdán indult el Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál „a magyar érdeket” határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Orbán-kormány – „ellentétben a Tisza Párttal” – abban hisz, hogy biztosítani kell az „olcsó keleti erőforrást”, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is – indokolt. Az államtitkár megjegyezte, a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az „egyedüli megoldás” az európai krízisre a keleti források újranyitása.

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője ezt követően közölte, a Barátság kőolajvezetékről szóló tárgyalásokra Ukrajnába érkezett magyar állampolgárok nem rendelkeznek delegáció státusszal, és nincsenek tervezett hivatalos találkozóik. – Tudjuk, hogy ma reggel egy csoport magyar állampolgár a schengeni övezet összes állampolgárára vonatkozó általános szabályok szerint vízummentességgel lépett be Ukrajna területére. Bármelyik személy turisztikai céllal pontosan így léphet be Ukrajnába a schengeni országokból – jegyezte meg.