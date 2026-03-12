Szijjártó Péter: Zelenszkij akarja megalakítani a következő magyar kormányt

választás;Szijjártó Péter;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-12 14:45:00 CET

A miniszter szerint az ukrán elnök érdeke, hogy a Tisza Párt elnöke nyerje a választást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a választási kampány főszereplőjévé vált, ugyanis ő akarja megalakítani a következő kormányt, és ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a magyar parlamenti választási kampány főszereplőjévé vált, „az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg, ezért el akarja takarítani az útból" Orbán Viktor miniszterelnököt.”

„Minket, magyarokat megzsarolni nem lehet. Magyarország nem adja fel az érdekeinek a képviseletét, nem adja fel a szuverenitását, nem engedjük, hogy az ország háborúba menjen, ezért arra kérek mindenkit, hogy álljunk ki Magyarország szuverenitása, béke és biztonsága mellett, és vasárnap legyen ott mindenki a békemeneten, ahol együtt megmutathatjuk, hogy nincs az a zsarolás, amellyel szemben Magyarország meghátrálna” - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból akar alakítani kormányt Magyarországon, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt között folyamatos egyeztetés van, ők összehangolják a tevékenységüket. Hozzátette, Zelenszkijnek az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, ezért a Tisza Párttól semmifajta Zelenszkijtől történő elhatárolódást, vagy vele való vitát nem érdemes várni - fogalmazott.