Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor az orosz elnök oldalán áll, az egyedüli dolog, amit nem tesz meg, az az, hogy megtámadja Ukrajnát

Ukrajna;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-11 21:55:00 CET

Az ukrán elnök nem érzi, hogy túl messzire ment volna, amikor nem is olyan burkoltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mert ő szerinte Vlagyimir Putyin szövetségese és stratégiai partnere.

A Politicónak adott interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelyben a többi között arról beszélt, hogy Orbán Viktor Ukrajnához való viszonyát csak az különbözteti meg Vlagyimir Putyinétól, hogy nem támadja az országot drónokkal és rakétákkal, illetve nem küldte Ukrajnába a magyar hadsereget.

A politikus azt szeretné, hogy az EU dolgozzon ki egy B tervet arra az esetre, ha nem sikerülne Orbán Viktor zsarolását leküzdeni, mielőtt Ukrajna erőforrásai kimerülnének. – Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nemcsak az ukrán értékeket védjük, hanem egész Európa szabadságát is – indokolta ezt.

A lap újságírója felvetette, nem érzi-e az ukrán elnök, hogy túl messzire ment, amikor nem is olyan burkoltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mondván, megadja az ukrán hadseregnek Orbán Viktor elérhetőségét, ha továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást. Volodimir Zelenszkij azonban úgy válaszolt, nem hiszi, hogy a „diplomatikus hallgatás” előre vitt volna a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során. Mint közölte, Orbán Viktor barátja és stratégiai partnere Oroszországnak, a szövetségese Vlagyimir Putyinnak.

„Az orosz vezető oldalán áll. Ugyanazt teszi, mindent blokkol Ukrajna számára. Csak egy dolgot nem tesz ma, nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket, nem küldi a katonáit”

- mondta Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, a magyar miniszterelnök blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeszközöket, fegyvereket és Ukrajna EU-csatlakozását is. Mindemellett folyamatosan az orosz narratívát osztja ő maga személyesen is.

Az interjúban az ukrán elnök Donald Trumpot is kritizálta, szerinte az amerikai elnöknek Vlagyimir Putyinra kellene nyomást helyeznie a megállapodás érdekében, nem pedig rá. Azt is kifogásolta, hogy még mindig nincsenek részletek kidolgozva az Ukrajnának nyújtandó esetleges amerikai biztonsági garanciákról.

Volodimir Zelenszkij közölte, az ukrán nép fáradt, de a morál rendben van, a Putyin-rezsim ultiimátumát pedig nem akarják elfogadni Ukrajna területeinek az átadásáról.