Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor az orosz elnök oldalán áll, az egyedüli dolog, amit nem tesz meg, az az, hogy megtámadja Ukrajnát

Az ukrán elnök nem érzi, hogy túl messzire ment volna, amikor nem is olyan burkoltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mert ő szerinte Vlagyimir Putyin szövetségese és stratégiai partnere.

A Politicónak adott interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelyben a többi között arról beszélt, hogy Orbán Viktor Ukrajnához való viszonyát csak az különbözteti meg Vlagyimir Putyinétól, hogy nem támadja az országot drónokkal és rakétákkal, illetve nem küldte Ukrajnába a magyar hadsereget.

A politikus azt szeretné, hogy az EU dolgozzon ki egy B tervet arra az esetre, ha nem sikerülne Orbán Viktor zsarolását leküzdeni, mielőtt Ukrajna erőforrásai kimerülnének. – Európai partnereink és igazi barátaink tudják, hogy nemcsak az ukrán értékeket védjük, hanem egész Európa szabadságát is – indokolta ezt.

A lap újságírója felvetette, nem érzi-e az ukrán elnök, hogy túl messzire ment, amikor nem is olyan burkoltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, mondván, megadja az ukrán hadseregnek Orbán Viktor elérhetőségét, ha továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást. Volodimir Zelenszkij azonban úgy válaszolt, nem hiszi, hogy a „diplomatikus hallgatás” előre vitt volna a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során. Mint közölte, Orbán Viktor barátja és stratégiai partnere Oroszországnak, a szövetségese Vlagyimir Putyinnak.

„Az orosz vezető oldalán áll. Ugyanazt teszi, mindent blokkol Ukrajna számára. Csak egy dolgot nem tesz ma, nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket, nem küldi a katonáit”

- mondta Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, a magyar miniszterelnök blokkolja az Ukrajnának szánt pénzeszközöket, fegyvereket és Ukrajna EU-csatlakozását is. Mindemellett folyamatosan az orosz narratívát osztja ő maga személyesen is.

Az interjúban az ukrán elnök Donald Trumpot is kritizálta, szerinte az amerikai elnöknek Vlagyimir Putyinra kellene nyomást helyeznie a megállapodás érdekében, nem pedig rá. Azt is kifogásolta, hogy még mindig nincsenek részletek kidolgozva az Ukrajnának nyújtandó esetleges amerikai biztonsági garanciákról. 

Volodimir Zelenszkij közölte, az ukrán nép fáradt, de a morál rendben van, a Putyin-rezsim ultiimátumát pedig nem akarják elfogadni Ukrajna területeinek az átadásáról.

