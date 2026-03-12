Az EP román alelnöke arra buzdította az erdélyi magyarokat, szavazzanak a változásra, Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül

választás;Európai Parlament;Orbán Viktor;erdélyi magyarság;Nicolae Ștefănuță;

Nicolae Ștefănuță jelezte, hogy az Orbán-kormány képzelt ellensége Ukrajna, miközben a magyar emberek valódi problémája a szegénység, a korrupció és a lerobbant kórházak.

Az Európai Parlament alelnöke, Nicolae Ștefănuță került szóváltásba Orbán Viktorral, amikor is a román liberális politikus felszólalásában arra buzdította az erdélyi magyarokat, vegyenek részt az áprilisi magyar országgyűlési választáson és szavazzanak a változásra, mert mint fogalmazott, a magyarok jobbat érdemelnek.

„Szeretném ma arra bátorítani az egész magyar népet Erdélyből, hogy menjenek el szavazni, vegyenek részt, regisztráljanak!”

- fogalmazott Nicolae Ștefănuță. Úgy folytatta: „Orbán Viktor képzelt ellensége Ukrajna, de az emberek igazi ellensége a szegénység, a lemaradás, a nagyon-nagyon magas megélhetési költségek és a korrupció. Önök Európát támadják, mintha ellenség lenne, és nem a megoldás része?” - mondta.

Ștefănuță felszólalásában kifejtette, hogy a felelős szavazás hozzájárul az országok európai útjához, ahhoz az úthoz, amelyen Magyarország már évszázadok óta jár, hiszen - mint fogalmazott - „Magyarország mindig is Európa szívében volt, ott van a helye.” Végezetül pedig a magyarul is tudó román politikus magyarra váltva úgy fogalmazott:

„Orbán úr, semmi sem tart örökké. Hajrá, Magyarország!”

Orbán Viktor az X-en reagált Nicolae Ștefănuță felszólalására.

Sorait úgy kezdte: „Nicolae Ștefănuță alelnöknek volt mersze kioktatni a magyarokat és arra buzdítani őket, hogy szavazzanak ellenünk. Mielőtt ezt megtenné, talán körül kellene néznie Európában. A kontinensen megszorító intézkedések, elbocsátások és gyárbezárások vannak” - állította a miniszterelnök, majd elkezdte sorolni az Orbán-kormány sikereit. „Magyarországon munkalehetőséget biztosítottunk mindenkinek, aki dolgozni akar, bevezettük a két- vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességét, további 11 százalékkal emeltük a minimálbért, bevezettük a fiatalok számára a fix 3 százalékos lakáshitelt, és kiterjesztettük a családtámogatást” - írta, hozzátéve, „mindez azért lehetséges, mert a pénzünket Magyarországon tartjuk, ahelyett, hogy odadobnánk Ukrajnának”, és szerinte ez a különbség a brüsszeli és a magyar prioritások között.

Végezetül a kormányfő odaszúrt még egyet Ștefănuțănak azzal, hogy „jószándékom jeléül tartózkodtam attól, hogy bármilyen megjegyzést tegyek a román gazdaság állapotával kapcsolatban.”

A román politikus a Facebookon közölte viszontválaszát. Ebben az Európai Parlament alelnöke megismételte, hogy az emberek számára a problémát a szegénység, a korrupció, a félelemkeltés és a lerobbant kórházak jelentik. „A magyarok jobbat érdemelnek” - közölte három nyelven, magyarul, románul és angolul megírt bejegyzésében.

A Transtelex felidézi, hogy Nicolae Ștefănuță gyakran hangsúlyozza baráti viszonyulását az erdélyi magyarsághoz és népszerűségnek is örvend a magyar közösségben: jelentős számú erdélyi magyar fiatal szavazatával jutott be függetlenként az Európai Parlamentbe, sőt, számos erdélyi magyar önkéntes is segítette a kampányában. Azt viszont kifogásolja, hogy az Kelemen Hunor-féle RMDSZ a Fidesz illiberális politikáját támogatja, az európai értékekkel ellentétesen.

Mint ismert, Orbán Viktor tavaly májusban a romániai elnökválasztás előtt azt a George Simiont biztosította együttműködéséről, aki szélsőséges magyargyűlöletéről ismert, és arról, hogy politikai karrierjét az úzvölgyi katonatemető meggyalázásával indította be.