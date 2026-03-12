Ukrán állampolgársága miatt maradt ki a Barátság-vezeték ügyében Kijevbe utazó magyar delegációból az egyik tag

Ukrajna;Orbán Viktor;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-12 15:25:00 CET

Mivel rá is vonatkozhatnak az ukrán mozgósítási törvények, akár a frontra is kerülhetett volna.

Eredetileg ötfős lett volna a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló, Ukrajnába utazó bizottság, ám egyik tagjának ukrán állampolgársága is volt, így ő az esetleges mozgósítás miatt itthon maradt - értesült ukrán forrásokból a HVG.

A lap információi szerint a magyar kormány valójában nem kérte, hogy a delegáció Brodiba utazzon. Az ukrán félnek küldött levél kizárólag egy kijevi egyeztetés kezdeményezését tartalmazta. A kijevi válasz kifejezetten hűvös volt. Emiatt a küldöttség elvesztette hivatalos jellegét, ami azt jelenti, hogy a négyfős csoport lényegében turistának minősül. A HVG információi szerint szinte biztos, hogy a magyar küldöttséget nem engedik be Brodiba, ugyanis a helyszínre bármelyik pillanatban érkezhet egy újabb orosz drón vagy rakéta. Az is biztosnak tűnik, hogy Denisz Smihal energetikával foglalkozó miniszter nem fogadja a magyar csoportot. Valószínű azonban, hogy a küldöttség nem hivatalos formában Tarasz Kacska, európai integráció ügyében illetékes miniszterelnök-helyettessel egyeztet majd.

Orbán Viktor egy csütörtöki videóhívásban beszélt a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálásával megbízott magyar küldöttség vezetőjével, Czepek Gábor parlamenti államtitkárral. Egyben arra utasította beosztottját, hogy próbáljon meg kapcsolatba lépni az energetikáért felelős ukrán szervekkel. Ha ez nem megy, akkor kérjen engedélyt, hogy ellátogathassanak Brodiba, ahol felmérjék, milyen állapotban van a vezeték.