Ideiglenesen újabb repülőgépeket és más katonai eszközöket akar Romániába vezényelni az Egyesült Államok

Irán;Románia;Egyesült Államok;katonai eszközök;Nicușor Dan;háború Iránban;

2026-03-12 06:50:00 CET

Nicușor Dan államfő leszögezte, a románoknak nincs oka aggodalomra, az intézkedések növelik az ország biztonságát.

Ideiglenesen amerikai katonai eszközök és egységek – repülőgépek, megfigyelő és műholdas kommunikációs rendszerek – állomásozhatnak Romániában. Nicușor Dan államfő ezzel kapcsolatban közölte, ezek védelmi rendszerek, nem támadó fegyverek – írja a Maszol.

Az eszközök a a deveselui katonai támaszpontra érkeznének. A portál tudósítása szerint a román államfő elmondta, az Egyesült Államok légi utántöltő repülőgépeket, megfigyelő berendezéseket és műholdas kommunikációs eszközöket telepítene Romániába, utóbbiak a deveselui rakétavédelmi rendszerhez kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy

ezek védelmi jellegű, úgynevezett nem kinetikus, közvetlen fizikai rombolást nem okozó eszközök.

Amennyiben a parlament szerdai ülésén jóváhagyja a javaslatot, az amerikai katonai eszközök Romániába telepítése a két ország stratégiai partnerségének égisze alatt történik. Nicușor Dan hozzátette, hasonló együttműködés létezik más NATO-tagállamok és az Egyesült Államok között a közel-keleti konfliktus mentén. Az államfő közölte, a kérdésről levelet küldött a parlamentnek, ahol szerda délután vitatják meg az amerikai katonai eszközök ideiglenes betelepítésének lehetőségét. .

Egyben kiemelte,

a meghozott intézkedések növelik Románia biztonságát, ezért a lakosságnak nincs oka aggodalomra.

– Románia biztonságos ország, és ezekkel az intézkedésekkel még biztonságosabbá válik – fogalmazott az államfő.

Nicușor Dan beszámolt arról is: a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén szó volt arról, hogy a jelenlegi helyzet miatt mintegy 5700 román állampolgár tért vissza a közel-keleti konfliktus térségéből, és többségük a román hatóságok segítségével jutott haza.

A tanácskozáson szó esett a konfliktus politikai-diplomáciai vetületéről is. Az államfő hangsúlyozta, hogy Románia diplomáciai úton támogatja a harcok mielőbbi leállítását, mivel a háború hatással van az ország gazdaságára, valamint a térségben élő román állampolgárok biztonságára is. A Legfelsőbb Védelmi Tanács egyúttal elítélte Irán támadásait.