Lezuhant egy kínai munkás a CATL-gyár debreceni építkezésén, a kormányhivatal vizsgálatot indított

2026-03-12 15:55:00 CET

A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a sérült állapotáról nem érkezett információ.

Súlyos munkahelyi baleset történt ma a CATL-ben, egy kínai vendégmunkás az építkezésen nagy magasságból lezuhant - közölte egy csütörtöki Facebook-posztjában a Tisza Párt országgyűlési képviselő-jelöltje.

Tárkányi Zsolt arra kérte a hatóságokat, alaposan vizsgálják ki a történteket, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívánt. A politikus egy videót is megosztott, amelyen egy mentőhelikopter látható, amint a helyszínre érkezik.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írja, hogy a kormányhivatal munkavédelmi hatósága a mentőszolgálattól értesült a balesetről, ezt követően a munkavédelmi szakemberek a helyszínre mentek, és megkezdték a vizsgálatot.

Ugyancsak Tárkányi Zsolt adott hírt arról még február végén, hogy legalább két dolgozó szenvedett mérgezést az egyik debreceni akkumulátorgyárban. „Fájt a torkom, lüktetett a fejem, ahogy a kollégák segítettek lemenni friss levegőre. Na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem-lábam (...) nagyon-nagyon kábult voltam, felmentünk és képszakadás” – fogalmazott az egyikük.