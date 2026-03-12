Levélben panaszkodik az Orbán-kormány az Európai Bizottságnak, hogy nem jön a pénz

Orbán-kormány;Európai Bizottság;levél;SAFE;

2026-03-12 15:36:00 CET

A kabinet nagyon szeretné tudni, mikor születik döntés a Magyarországnak szánt védelmi hitelről – tudta meg a Népszava.

Lapunk információja szerint a magyar kabinet Andrius Kubilius védelempolitikáért felelős uniós biztoshoz fordult, amiért késik a döntés a Magyarországnak szánt SAFE nevű védelmi hitelről.

Ha minden az előzetes tervek szerint halad, akkor az Orbán-kormányhoz még a parlamenti választás előtt akár 2,5 milliárd eurónyi előleg érkezhetett volna, amit a védelmi fejlesztésekre lehetne költeni. Valójában viszont Magyarország esetében még a döntést megelőző első bizottsági jóváhagyás is késik. A levélben ennek az okáról érdeklődik a kabinet.

Az EU tavaly döntött arról, hogy 150 milliárd eurós kedvező hitelt nyújt a tagállamoknak, hogy a védelmi iparukat fejlesszék és lehetőleg az országok közös beszerzésekkel tudják javítani a védelmi képességeiket. Bár eleinte Magyarország az egészet ellenezte, végül nekünk allokálták az egyik legnagyobb összeget, 16,2 milliárd eurót, átszámítva 6300 milliárd forintot. Összesen tizenkilenc ország igényelte a hitelt, ebből 16 esetében már sínen van a folyamat. Az előzetes terveknek megfelelően ők még tavasszal megkaphatják a teljes összeg akár 15 százalékát kitevő előleget is. A folyamat során a nemzeti kormányok által leadott terveket az Bizottság bírálja el, majd a tagállamokat tömörítő Tanácsnak is jóvá kell hagynia a döntést. A legtöbb országnak a terveit már januárban elfogadta a Bizottság, a Tanács is zöld utat adott mindenkinek, így nekik már csak a hitelszerződésről szóló aláírás van hátra.

Magyarország mellett még a cseh és a francia tervről sem született döntés, de a Bizottság korábban többször hangsúlyozta, külön kezeli a terveket. A magyar terv esetében az egyik probléma, hogy a magyar kormány több pénzt kért, mint amennyi járt volna nekünk. Bár a Bizottság döntése értelmében 16.2 milliárd euró juthatna Magyarországnak, a kormány 17,4 milliárd euróról szóló tervet nyújtott be november végén.

A Népszava információja szerint az Orbán-kormány most azt firtatja, mikorra várható döntés a magyar javaslatról, mivel a többség esetében ez sokkal gyorsabb folyamat volt.

A késének természetesen politikai okai is lehetnek, januárban az Európai Parlamentben még külön vitát is szentelnek annak, hogy kapjon-e ebből a pénzből Magyarország egyáltalán. Számos pártcsalád képviselője úgy érvelt, ha az Orbán-kormánytól más csatornákon visszatartják az uniós pénzek egy részét korrupciós kockázat miatt, akkor a védelmi kiadásokra sem kellene csak úgy ekkora összeget odaadni Magyarországnak. Többen kiemelték, hogy a magyar védelmi ipar jelentős részét tavaly verseny nélkül juttatták az Orbán-közeli 4iG csoporthoz. Ráadásul a tizenöt százalékos előleg a kampány közepén igazán jól jött volna a kormánynak, ezt sok politikus nem szívesen látta volna, amikor különben az Európai Bizottság próbálja magát távol tartani minden nemzeti kampánytól.