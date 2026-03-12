Fidesz-szimpatizáns a Vas vármegyében induló Magyar Péter

választás;Fidesz;Vas vármegye;Magyar Péter;

2026-03-12 16:34:00 CET

Szinte minden prominens kormánypárti politikussal van közös fotója, Facebook-oldalát átnézve teljesen egyértelmű az elkötelezettsége.

Káromkodva utasította vissza a 444 újságírójának megkeresését a Vas vármegyében függetlenként induló Magyar Péter.

A Tisza Párt elnökének névrokona az osztrák határ mellett található Bucsu településről származik. Nemcsak a civil életben, hanem a politikai térben is jelen van. Egy, a helyi közéletet ismerő forrás szerint a helyi Fidesz belső köreihez tartozik, és Hende Csaba bizalmi köréhez sorolják. Nyilvános Facebook-oldala ezt erősíti: borítóképén Hende Csabával és Menczer Tamással készült közös fotó látható, profilképén pedig egy nagy Magyarországot ábrázoló pólót visel, miközben rendszeresen osztott meg Fideszhez kötődő bejegyzéseket, például Gyopáros Alpár és Vámos Zoltán posztjait, valamint Orbán Viktorhoz, a HírTV-hez vagy kormánypárti véleményformálókhoz kapcsolódó tartalmakat. 2025 áprilisa óta azonban nem tett közzé politikai tartalmat.

Tevékenysége azonban nem merül ki a tartalmak tovább osztásában: szükség esetén nyilvánosan is kiállt Novák Katalin és Varga Judit mellett. Utóbbi esetében közös fényképet is közzétett az egykori miniszterrel, ami illeszkedik abba a gyűjteménybe, amelyben számos, ismert fideszes politikussal készült közös fotó szerepel. Köztük van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Kocsis Máté frakcióvezető, Kövér László házelnök, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is.

A 444 újságírója telefonon is tudott beszélni Magyar Péterrel. A következő beszélgetés zajlott le:

- Jó napot kívánok, Magyar Pétert keresem.

- Milyen ügyben keresi?

- Önnel beszélek?

- Baszd ki, milyen ügyben keresi Magyar Pétert?

- A 444 újságírója vagyok....

- Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Ebben a választókerületben a Fidesz jelöltje Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, míg a Tisza részéről Strompová Viktória indul; a mezőnyben szerepel továbbá egy DK-s, egy Mi Hazánkhoz tartozó, valamint a Gődény-féle NÉP jelöltje is. Négy évvel ezelőtt Ágh Péter nagy fölénnyel szerezte meg a győzelmet, azonban a jelenlegi előrejelzések alapján a mandátum megszerzése most nehezebbnek ígérkezik, mint 2022-ben volt.