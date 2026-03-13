Nyomoznak annak a tízéves kisfiúnak az ügyében, akit az apja hamis papírokkal vett magához az Igazságügyi Minisztérium segítségével

ügyészség;nyomozás;kisfiú;anya;apa;Igazságügyi Minisztérium;hamis papírok;gyermekelhelyezés;

2026-03-13 05:55:00 CET

Bűncselekmény történhetett.

Hivatali vesztegetés bűntette és hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt eljárás van folyamatban a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. A többi között ezt válaszolta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a jobbikos Lukács László György a „Hol tart az elrabolt kisfiú, Aladár ügye?" című írásbeli választ igénylő kérdésére. A folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás nem adható – tette hozzá.

Lapunkban múlt héten írtunk a tízéves kisfiúról. A nyomozásra okot adó történet 2022-ig nyúlik vissza, ebben az időszakban Varga Judit volt az igazságügy miniszter. A minisztériumnak fontos szerepe van abban, hogy a gyerek hamis papírokkal az apához került, és onnan azóta sem került vissza. A másik szereplő a gyámhivatal a héten a Szekszárdi Gyámhivatalban járt a család egy igazságügyi szakértő- gyermek és klinikai szakpszichológussal, aki ügyfélfogadási időben azonnali veszélyjelzést akart tenni. Ebben egy biztonsági őr akadályozta meg őket.

Az édesanya, Juhász-Bauer Bernadett soha nem lakott együtt a kisfia apjával, szülői felügyelet jogait kizárólag ő gyakorolhatta, az erről szóló bírói döntés 2017 szeptemberében emelkedett jogerőre. Az apa 2020. februártól csak felügyelet mellett tarthatott kapcsolatot Aladárral, egy erre kijelölt szakember jelenlétében, egy meghatározott helyen. Az anya később új párjával, illetve Aladárral és az időközben megszületett kislányával Spanyolországba költözött. Arról, hogy Aladárra vonatkozóan ennek mi a hivatalos és törvényes menete, a gyámhatóságon érdeklődött, és a szerint járt el.

Aladár és édesapja kapcsolattartását a gyámhatóság határozata szerint online is lehetett biztosítani, de az apa nem élt a lehetőséggel.

A férfi 2022-ben mégis nemzetközi visszaviteli kérelmet adott be az akkor Varga Judit által vezetett Igazságügyi Minisztériumba, és hamisan azt vallotta, a gyerek kizárólagos felügyeleti jogát ő gyakorolja. A minisztérium ezt befogadta, és minden ellenőrzés nélkül a kérelmet a spanyol hatóságokhoz juttatta, ahol úgy jártak el, mintha az anya elrabolta volna a fiát. Négy fegyveres rendőr ment este a kisfiúért, az ágyból vitték el, és adták át a pár méterre az autóban várakozó apának.

Az édesanyának a spanyolországi magyar konzul még éjjel küldte a hatályos bírósági ítéletet, ezt másnap visszaigazoltatta a minisztériummal és a bírósággal, majd azt mondta, azonnal induljon Magyarországra, ott visszakapja Aladárt. Itthon azonban semmilyen segítséget nem kapott, nem lépett a kialakult helyzetet előidéző minisztérium, a gyámhatóság és a rendőrség sem. Aladár a vele elrejtőzött apánál maradhatott. A rendőrség eltűnés miatt körözte is a férfit, a magyar bíróság később mégis neki ítélte a fiút. Az anya először ellenőrzött kapcsolattartással, később már úgy sem találkozhatott a gyerekével. A bíróság azért döntött így, mert szerinte felzaklatta a fiút a találkozó.

Azóta havonta egyszer, két órára újra láthatják egymást, de csak ellenőrzött keretek között, ilyenkor Aladár félelmet mutat.

Egy idén februárban készült igazságügyi pszichológiai vizsgálat szerint a gyerek viselkedése megfelel a szakirodalomban leírt súlyos elidegenítési mintázatoknak, és azt javasolja a szekszárdi gyámhivatalnak: „A gyerek és az apa kapcsolatát azonnal fel kell függeszteni, a gyerek viselkedése az apa által megvalósult súlyos elidegenítés és megfélemlíts következményeire utal. A gyerek jelenlegi pszichés állapota akut veszélyeztetettséget jelez, további beavatkozás hiányában súlyos személyiség károsodás kockázatát hordozza”.