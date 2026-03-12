Sztrájkba léptek Szlovéniában a rendőrök

rendőrség;tüntetés;Szlovénia;

2026-03-12 18:16:00 CET

A hivatásos tűzoltók szakszervezetének képviselői is csatlakoztak a fővárosban tartandó megmozduláshoz.

Sztrájkba lépett csütörtökön a nagyobb szlovén rendőrszakszervezet (PSS): a munkabeszüntetés kezdetén mintegy kétszáz rendőr tüntetett a ljubljanai kormánypalota előtt jobb munkakörülményeket követelve - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A demonstrálók síppal és transzparensekkel hívták fel a figyelmet a létszámhiányra, a növekvő munkateherre és az alacsony bérekre - jelentette a szlovén közszolgálati televízió. A szakszervezet szerint a problémák hosszabb távon a közbiztonságot is veszélyeztethetik.

A PSS - amely a mintegy 7000 fős szlovén rendőrségből 5000 tagot képvisel - bírálta a kormányt, amiért egy éve húzódnak a tárgyalások a kollektív szerződés módosításáról. A szakszervezet képviselői jelképesen levelet adtak át Robert Golob miniszterelnöknek, amelyben követeléseiket ismertették.

A szakszervezet egyebek között a rendőri munkakörök bérbesorolásának módosítását, a műszakrend és a túlórák szabályozásának megváltoztatását, valamint egyéb munkafeltételek javítását követeli.

A belügyminisztérium közölte: folyamatosan egyeztetnek mindkét rendőrszakszervezettel, és a megállapodás több pontjáról már megegyezés született vagy ahhoz közel állnak. A következő tárgyalási fordulót a jövő hét elejére várják.

A csütörtöki tüntetésen a hivatásos tűzoltók szakszervezetének képviselői is részt vettek, támogatásukról biztosítva a rendőröket.