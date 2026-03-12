Jogerősen megszüntették a Kneecap rappere ellen terrorizmus vádjával indított eljárást

Hezbollah;Egyesült Királyság;eljárás megszüntetése;bírósági döntés;izraeli-palesztin konfliktus;Kneecap;

Ez a vádemelés jogi szempontból egy nevetséges boszorkányüldözés volt - fogalmazott a Magyarországról kitiltott északír raptrió ügyvédje.

A londoni Legfelsőbb Bíróság a korábbi döntést helyben hagyva megszüntette a Kneecap északír raptrió egyik tagja, Mo Chara (polgári nevén Liam Óg Ó hAnnaidh) ellen terrorizmus címén indított büntetőeljárást - számolt be róla a Louder zenei szakportál.

A rapper ellen azért emeltek vádat, mert 2024. november 21-én egy londoni koncertjükön a Hezbollah libanoni síita milícia zászlaját lengette, „olyan módon vagy olyan körülmények között, amelyek alapos gyanút keltettek arra vonatkozóan, hogy egy tiltott szervezet támogatója.”

2025 szeptemberében aztán első ízben Paul Goldspring főbíró utasította el a vádat, a Brit Királyi Ügyészség azonban fellebbezést nyújtott be az ügyben. Ezt utasította most el Lord Andrew Edis és Thomas Linden legfelsőbb bíró, helybenhagyva a korábbi verdiktet, amely a vádat jogellenesnek mondta ki. „A vádlottat nem állították bíróság elé az állítólagos magatartása miatt, és nem is fogják bíróság elé állítani. Nem ítélték el, és nem is mentették fel” - olvasható a mostani döntés.

A Kneecap ügyvédje, Darragh Mackin a fejleményt úgy kommentálta: „A jogállamiság értelmében nem is lehetne egyértelműbb. A Mo Chara elleni büntetőeljárás kezdettől fogva jogellenes volt. Ez a büntetőeljárás egy jogilag nevetséges boszorkányüldözés volt. (...) Vannak jobb módjai is a brit font elköltésének, mint az értelmetlen büntetőeljárások és a költséges fellebbezések folytatása. A mai döntés véget vet ennek a drága cirkusznak.”

Az együttes egy rövid videóüzenetben reagált az ítéletre, miszerint soha nem kételkedtek annak kimenetelében, maga Mo Chara azonban bővebben is nyilatkozott a brit kormánynak címezve. Azt mondta: „A kísérletetek, hogy terroristának bélyegezzetek, kudarcot vallott, mert igazam volt, és az Egyesült Királyság ismét tévedett. Nem fogok hallgatni, a Kneecap nem fog hallgatni, Nyugat-Belfast népe nem fog hallgatni.” A rapper úgy folytatta: „Az egész folyamatban az a szánalmas, hogy hamisan próbáltatok terroristának bélyegezni, miközben a brit kormány miniszterei segítik fegyverekkel a gázai népirtást, Libanon lebombázását és iskolás gyerekek értelmetlen lemészárlását Iránban. »Szabadítsátok fel Palesztinát! Szabadítsátok fel a hat megyét!«” (Ez utóbbi alatt Észak-Írország hat megyéjére utalt - a szerk.).

A radikális palesztinpárti üzeneteket közvetítő Kneecap tavaly vált ismertté Magyarországon: felléptek volna ugyanis a 2025-ös Sziget Fesztiválon, mire az Orbán-kormány - amely több ízben nyíltan kiállt a gázai háborús bűncselekmények miatt nemzetközi elfogatóparancs alatt álló Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök mellett - három évre kitiltotta Magyarország területéről az északír rapcsapatot. Emiatt a magyar miniszterelnök nevét azóta leginkább a fuck szó társaságában emlegetik.