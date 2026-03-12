Tömegesen vettek jegyet a Magyar Péter-film korai vetítéseire, mégis kevesen mentek el

mozi;jegyvásárlás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Valakik rövid idő alatt megvették az összes jegyet, ám a teremben nem volt teltház.

A Cinema City megerősítette, hogy nagy mennyiségben vásároltak jegyeket a Magyar Péterről szóló Tavaszi szél - ébredés című film korai vetítéseire, miközben a mozitermekben sok ülőhely üres maradt - írja a hvg.hu.

A portál azt követően kereste meg a moziláncot, hogy a film producere, Sümeghy Claudia arról írt: feltételezése szerint a Megafon több tucat jegyet vehetett meg azért, hogy később az üres termekről készült bejegyzéseket tegyen közzé.

A mozilánc közlése szerint a Tavaszi szél - ébredés jegyelővételét múlt hét csütörtökön indították el. Azóta már megtartottak teltházas vetítést is. Ilyen volt az első, közönségtalálkozóval kísért előadás. Ezen az alkotópáros is jelen volt.

A vállalat arról is beszámolt, hogy a mai napon délelőtti és kora délutáni vetítéseken szokatlan jelenséget tapasztaltak: rövid idő alatt az összes jegyet megvásárolták. A helyszínen azonban a nézőtér egyharmadát foglalták el a vendégek. Rendszerükben csak a jegyvásárlás, a foglalás nem lehetséges. Válaszukban azt is jelezték, hogy nem feladatuk ellenőrizni, kik vásárolták meg a jegyeket. Nem vizsgálják a megadott e-mail-címek vagy telefonszámok hitelességét, illetve azt sem, kihez köthetők. A filmet minden mozijuk műsorra tűzte, naponta több vetítési időpont is elérhető, így bárki meg tudja nézni.

Sümeghy Claudia csütörtökön arról írt, hogy a korai vetítések iránt szokatlanul nagy érdeklődés mutatkozott. Olyan időpontokra is sok jegyet vettek, amelyek még a legnépszerűbb filmeknél is rendszerint üresen maradnak. Később Magyar Péter is azt állította, hogy a Megafon több száz jegyet vásárolhatott a mozikban, majd az üres termekről számolhatnak be. Bohár Dániel propagandista - aki az elsők között tett közzé bejegyzést a film vetítésén látott üres székekről - az állításokat hazugságnak minősítette.