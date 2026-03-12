Semjén Zsolt kimondta, hogy Magyarország Európához és az EU-hoz való tartozása megkérdőjelezhetetlen

Hiller István;Semjén Zsolt;Republikon Intézet;

2026-03-12 19:11:00 CET

Szokatlan egyetértésben indult, végül aktuálpolitikai kérdéseket is érintő vita lett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Hiller István egykori oktatási miniszter vitájából, amit a Republikon Intézet „Kié a nemzet?” címmel rendezett.

Benyó Rita újságíró, a beszélgetés moderátora a beszélgetés elején felhívta a figyelmet arra, hogy a sok éve folyó „hazaárulózás, nemzetárulózás, külföldi ügynöközés” sok embert sért és azt kérdezte Semjénhez fordulva, hogy a magyar nemzet részei-e a velük egyet nem értő politikai ellenfelek és újságírók, amire a miniszterelnök-helyettes egyértelmű igennel felelt. De hamar hozzátette: „létezik hazaárulás, amikor például egy idegen titkosszolgálattal együttműködve a magyar nemzeti célok ellen valaki föllép”.

Ezen a ponton fordult elő először, de közel sem utoljára, hogy a fölhördülő közönségét nyugalomra kellett inteni Semjén szavainál.

Arra a felvetésre, hogy vajon mi fog történni április 12 után, vajon lehetséges-e, hogy a társadalom a választások után békében „összeboruljon”, mindkét politikus szkeptikusan reagált. Hiller István szerint az ország megosztottabb, mint a rendszerváltás után bármikor, ezért kimondottan félti a belső békét, akár fizikai összecsapásoktól is tart. Semjén Zsolt is irreális illúziónak tartja, hogy a politikai szembenállás egy csapásra megszűnjön, ugyanakkor úgy gondolja, a magyar társadalom egyáltalán nem megosztottabb, mint akár a román, a francia vagy az amerikai. Hiller felvetésére Semjén kimondta,

hogy Magyarország Európához és az Európai Unióhoz való tartozása megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor hangsúlyozta azt is: a két dolog nem ugyanaz.

Az EU-n belüli gazdasági szövetség Magyarország számára szerinte létfontosságú, ezért minden, a kilépést feszegető vélemény az ország érdekeivel ellentétes. Ugyanakkor kritizálta, hogy az Unió egyben „ideológiai és politikai közösségé” is akar válni, „nem vagyok híve az Európai Egyesült Államoknak” – mondta.

A két politikus közötti vita akkor élesedett ki, amikor az unió szerepvállalása kapcsán az oktatásra terelődött a szó, és Hiller István kritizálta az egyetemek alapítványi kiszervezését.

Benyó Rita külföldi befolyásolási kísérletekre vonatkozó kérdésére Semjén Zsolt azt mondta, „senki nem avatkozhat be a magyarországi választásokba”, mire Hiller István az ukrán pénzszállító ügyére terelte a témát. „Én nem tudom, hogy az a pénz kié, csak azt tudom, hogy nem a miénk” – mondta. „Senki nem állította, hogy ez a pénz a miénk” – válaszolta erre Semjén, és azt hangsúlyozta, az ukrán kormány és hatóságok nem válaszolnak a szállítmánnyal kapcsolatos kérdésekre.

Emellett hozzátette: a választásokba való beavatkozás a „napnál világosabban látszik” a Barátság kőolajvezeték ügyében, amelynek „semmilyen műszaki problémája nincsen”, politikai okokból zárták el, hogy a voksolás idején minél magasabbak legyenek a benzinárak. Semjén szerint ez azon a müncheni beszélgetésen dőlhetett el, amelyen a Tisza is részt vett, de minderre bizonyítékot nem tudott szolgáltatni.