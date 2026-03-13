A biztos választás

Fidesz;költségvetési hiány;Orbán Viktor;gazdaságpolitika;Nagy Márton;Mekk Elek;

2026-03-13 06:00:00 CET

A költségvetésben minden a tervek szerint alakult februárban! Míg más országokban egymást követik a megszorítások, addig a magyar kormány (…) képes tovább támogatni a családokat és a nyugdíjasokat, úgy, hogy a költségvetés stabil és rendezett marad, zászló, zászló, szív – posztolta a Face­bookon a gazdaságpolitika Mekk Elekje. A nemzetgazdasági miniszter ezt azután írta ki, hogy kiderült: február végén már 2100 milliárd felett volt az államháztartási hiány a választási osztogatások miatt. Ez a költségvetési törvényben engedélyezett összeg 50 százaléka.

Igaz, Nagy Márton korábban mondott már olyat, hogy a kormány vastagon tesz a költségvetési törvényre, és vagy 5550 vagy 5400 milliárdos lesz az idei hiány. Hivatalosan nem is tudhatjuk, melyik lottószám per pillanat a kormányzati cél, de ennek ma már nincs is jelentősége. Májusban remélhetőleg új kormány jön. De ha valamilyen nemzettragédia miatt esetleg Orbán mégis maradna, Mekk Elek akkor is menne minden bizonnyal, így aztán a jóslatai nem osztanak és nem is szoroznak. Így azt sem tudhatjuk, hogy éppen melyik tervre gondol Nagy, ami sínen van szerinte.

A nagyobb baj, hogy a hiány, az államadósság itt marad utánuk, és ezt nem Orbán és családja, Mészáros, Tiborcz meg Nagy Márton gazdagodó rokonsága fogja kifizetni, hanem az adófizetők és a nyugdíjasok. A szemét eltakarítása várhatóan a Tiszára marad. És ez a jobbik opció. Ugyanis Orbánnak már nincs semmi erkölcsi hitele, sem az EU-ban, sem a pia­cok előtt. A Tisza már akkor is, ha visszatér a normalitáshoz a gazdaságpolitikában (is), fényévekkel jobban teljesíthet. Így sem lesz könnyű, fájdalmas döntések sorát kell meghozniuk. Ugyanakkor az új színezetű kormánynak van esélye az uniós pénzek megszerzésére, az EU-val, a befektetőkkel és a cégekkel való viszony rendezésére, amiből az emberek is profitálhatnak.

Ezzel szemben a másik oldalon Orbánék választási szlogenje szerint a Fidesz a „biztos választás”. A költségvetési összeomláshoz, az állam­adósság egekbe növeléséhez szinte biztos.