Lezuhant egy amerikai katonai repülőgép Irak nyugati részén

2026-03-13 07:54:00 CET

Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint nem ellenséges vagy baráti tűz okozta a balesetet. Az incidensben egy másik légi utántöltő repülőgép is érintett volt, de az biztonságosan landolt, az amerikai hadsereg mentési munkálatokat indított a történtek után.

Irak nyugati részén lezuhant egy amerikai KC-135 Stratotanker típusú katonai utántöltő repülőgép az Irán elleni Operation Epic Fury hadművelet közben csütörtökön. Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint nem ellenséges vagy baráti tűz miatt zuhant le a gép, az incidensben egy másik repülőgép is érintett volt – írja a Reuters.

Az Egyesült Államok számos repülőgépet küldött a Közel-Keletre, hogy részt vegyenek az Irán elleni műveletekben. Az amerikai Központi Parancsnokság közleményében azt írta, hogy az incidens „baráti légtérben” történt, az utántöltő repülőgép lezuhanása után mentési munkálatokat végeznek.

Hozzátették, a másik repülőgép biztonságosan landolt. Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint a balesetben érintett másik repülőgép szintén egy KC-135-as volt, és a lezuhant gépen hat katona tartózkodott.

A Boeing által az 1950-es és 1960-as évek elején gyártott KC-135 az amerikai hadsereg légi utántöltő flottájának gerincét képezi, és elengedhetetlen ahhoz, hogy a repülőgépek leszállás nélkül hajthassák végre feladataikat. Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, hét amerikai katona vesztette életét.

Az USA már több mint 6000 célpontot támadott meg a közel-keleti országban. A hírügynökség kedden arról számolt be, hogy az amerikai-izraeli háborúban Irán ellen akár 150 amerikai katona is megsebesülhetett. A háború eddig több mint 2000 ember életét követelte, köztük csaknem 700-at az iráni fővárosban, Libanonban.