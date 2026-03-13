Hadházy Ákos feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat ért hatósági intézkedés miatt

Ukrajna;feljelentés;hivatali visszaélés;terrorcselekmény;Hadházy Ákos;jogellenes fogvatartás;kényszerítés;állami terrorizmus;ukrán pénzszállítók;

A független országgyűlési képviselő állami terrorcselekmény, hivatali visszaélés, kényszerítés és jogellenes fogvatartás gyanúja miatt tett büntető feljelentést, mivel szerinte az intézkedésnek semmilyen jogalapja nem volt.

„Feljelentést tettem az ukrán pénzszállító kirablása ügyében terrorcselekmény, hivatali visszaélés, kényszerítés és jogellenes fogvatartás gyanúja miatt” – közölte Hadházy Ákos pénteken a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint az ukrán pénzszállítót ért intézkedésnek semmilyen jogalapja nem volt, miközben Lázár János és Orbán Viktor is nyíltan beszéltek arról, hogy az akciónak pusztán az volt az értelme, hogy Ukrajnát a kőolajvezeték kijavítására kényszerítsék.

Hadházy ezért a Központi Nyomoző Főügyészséghez fordulva büntető feljelentést tett, amelyben kitér arra is, a Parlament „utólagosan sebtében hozott törvénye saját maga leplezi le, hogy az egész akció törvénytelen volt”. Az ellenzéki politikus posztjában hozzátette: „Ez az ügy a magyar állam történelmének egyik legsötétebb fejezete, szó szerint hullarablók lettünk, nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk vele.”

Mint arról beszámoltunk, tovább éleződhet a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután a magyar hatóságok múlt héten lefoglalták az Oschadbank két páncélozott szállítójárművét. A Bloomberg jelentése szerint a helyzet humanitárius drámává fajult: Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke közölte, hogy a hét őrizetbe vett ukrán futár egyike kritikus állapotban került kórházba a magyar hatóságok kihallgatását követően. Az ukrán jegybankelnök felháborodásának adott hangot a magyar hatóságok szerinte abszurd és illegális eljárás miatt, amely során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat koboztak el.

A szállítmány az ausztriai Raiffeisen Banktól tartott az Oschadbank ukrajnai központja felé egy teljesen szokványos tranzitútvonalon, amikor a magyar terrorelhárítás egységei taktikai felszerelésben megállították a járműveket. Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújára hivatkozva indított eljárást, az osztrák jegybank értetlenségét fejezte ki a vádak hallatán, hangsúlyozva, hogy a készpénz országok közötti szállítása bevett és legális banki gyakorlat. Az osztrák hatóságok szintén megerősítették, hogy semmilyen szabálytalanságról nem volt tudomásuk a transzporttal kapcsolatban.

Az ukrán fél szerint a magyar adóhatóságoknak nem is volt megfelelő jogköre egy ilyen volumenű vizsgálat lefolytatásához. A diplomáciai csörte során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenesen banditizmussal vádolta meg Magyarországot, miután kiderült, hogy bár a futárokat végül szabadon engedték, a pénzt és az aranyat Budapest továbbra is visszatartja.

Lázár János építési és közlekedési miniszter nyilatkozata szerint Magyarország addig nem adja vissza a lefoglalt értékeket, amíg Ukrajna helyre nem állítja az orosz légicsapásban megsérült kritikus olajvezetéket. Az Ukrán Nemzeti Bank a történtekre válaszul azt tanácsolta a kereskedelmi bankoknak, hogy a jövőben messziről kerüljék el a Magyarországon áthaladó logisztikai útvonalakat, miközben az ügyben az Európai Bizottsághoz és az Európai Központi Bankhoz fordultak jogorvoslatért.