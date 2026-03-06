választási kampány;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2026-03-06 19:24:00 CET

Ott voltunk, amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak összejött az országos lista. Azt a Nagy Dávid pártigazgatót kísértük el az aláírásgyűjtés hajrájára, aki Mohácson a végkimerüléshez közeli állapotban igyekezett meggyőzni az embereket.

„Jó napot, a Fidesz-irodából küldtek, hogy jöjjek nektek aláírni” – jelent meg egy középkorú férfi a Kutyapárt mohácsi standjánál. Az aláíró kérdésünkre elárulta, hogy fideszes aktivista, aláírt, és továbbsietett. Amíg ott voltunk, egyedül ő ismerte el, hogy fideszes. A Kutyapárt egyébként gyaníthatóan észlelt választási csalási kísérleteket az ajánlásgyűjtés során, ezekről azonban később akarnak majd beszámolni.

Elkísértük Nagy Dávidot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetőjét és pártigazgatóját Mohácsra, ahol a pártigazgató a rendelkezésre álló idő utolsó napján, pénteken gyűjtötte az ajánlásokat párttársaival és a közösség „passzivistáival” együtt. Délután fél négykor érkeztünk a mohácsi Városháza igen impozáns épületéhez. Biztosra kellett menni, még fél óra volt óráig lehetett leadni az ajánlásokat. Nagy Dávid hullafáradtan vágott neki az útnak: – Teljesen elfáradtam lelkileg, úgy utazok majd haza, mint egy szobanövény – sóhajtott fel még a parkolóban. Kérdeztük is, mennyit alszik mostanában,

3-4 órát, úgyhogy ebben hasonlítok Orbán Viktorra

– mondta, aminek ellenére mindenkinek készségesen a rendelkezésére állt, magyarázta akár azt is, hogy hol és mikor lehet szavazni. Már amikor éppen nem telefonált, a pankrátor John Cena zenéje ugyanis rendszeresen felcsendült a telefonjáról. Napközben azért megjegyezte, hogy már nem sokáig bírja az aláírásgyűjtést.

Szerencséjére tovább már nem is kell, a munka végül eredményesen zárult, egyrészt azért, mert helyben összegyűlt a jelöltállításhoz szükséges 500 aláírás, másrészt pedig – ahogy korábban megírtuk – leadták az országos lista állításához szükséges ajánlásokat is.

Ami viszont az aláírókat illeti, fiataloktól az idősekig szinte mindenki azzal jött, hogy semmiképpen sem akar a Fideszre szavazni. – Nagyon bírom a társaságot, mert ki merik nyitni a szájukat – nyilatkozta valaki. Ugyanakkor szép számmal voltak olyanok is, akiknek ugyan szimpatikus a Kutyapárt tevékenysége, a rendszerváltás érdekében mégis a Tisza Pártra fog szavazni. – Nincs nagy tömeg a Kutyapárt mögött – idézte például egy idős nő a közkeletű vélekedés által is hangoztatott érveket. Előfordult azért, hogy egy aláíró a Tisza Sziget egyik tagját győzködte arról, hogy inkább mégis szavazzon a Kutyapártra.

A Tisza Párt és Nagy Dávid között egyébként mostanában elég feszült a hangulat, a kétfarkúak listavezetője nemrég azt posztolta a Facebookon, hogy amíg ők arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy a Tisza nem akarja háborúba vinni az országot, addig Magyar Péter folyamatosan őket kritizálja a beszédeiben.

Nagy Dávid szerint a Tisza hasonló gyűlöletcunamit zúdít rájuk, mint amilyet Fidesztől is kapnak. Éppen ezért határokat szeretne szabni, meg szeretné védeni az embereiket.

Eddig egyébként úgy tudtuk, hogy a Kutyapárt csak listán kér támogatását, most azonban Nagy Dávid kérdésünkre azt válaszolta, hogy a jelöltjeikre bízzák majd, hogy egyéniben mit csinálnak.

Faggattuk a pártigazgatót arról is, mi a helyzet Kovács Gergely pártelnökkel, Budapest XII. kerületének a két éve megválasztott polgármestere ugyanis látszólag nem túl aktív a választási kampányban. Nagy Dávid erre a kezembe nyomott egy matricát, amelyet a közelmúltbeli interjú ihletett: „Nem tudom, nem olvastam, nincs rá időm”. – Ki kell nevetni és kész, és egyébként ez egy bizonytalan szavazóknak tett gesztus – magyarázta a pártigazgató.