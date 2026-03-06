„Jó napot, a Fidesz-irodából küldtek, hogy jöjjek nektek aláírni” – jelent meg egy középkorú férfi a Kutyapárt mohácsi standjánál. Az aláíró kérdésünkre elárulta, hogy fideszes aktivista, aláírt, és továbbsietett. Amíg ott voltunk, egyedül ő ismerte el, hogy fideszes. A Kutyapárt egyébként gyaníthatóan észlelt választási csalási kísérleteket az ajánlásgyűjtés során, ezekről azonban később akarnak majd beszámolni.
Elkísértük Nagy Dávidot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetőjét és pártigazgatóját Mohácsra, ahol a pártigazgató a rendelkezésre álló idő utolsó napján, pénteken gyűjtötte az ajánlásokat párttársaival és a közösség „passzivistáival” együtt. Délután fél négykor érkeztünk a mohácsi Városháza igen impozáns épületéhez. Biztosra kellett menni, még fél óra volt óráig lehetett leadni az ajánlásokat. Nagy Dávid hullafáradtan vágott neki az útnak: – Teljesen elfáradtam lelkileg, úgy utazok majd haza, mint egy szobanövény – sóhajtott fel még a parkolóban. Kérdeztük is, mennyit alszik mostanában,
3-4 órát, úgyhogy ebben hasonlítok Orbán Viktorra
– mondta, aminek ellenére mindenkinek készségesen a rendelkezésére állt, magyarázta akár azt is, hogy hol és mikor lehet szavazni. Már amikor éppen nem telefonált, a pankrátor John Cena zenéje ugyanis rendszeresen felcsendült a telefonjáról. Napközben azért megjegyezte, hogy már nem sokáig bírja az aláírásgyűjtést.
Szerencséjére tovább már nem is kell, a munka végül eredményesen zárult, egyrészt azért, mert helyben összegyűlt a jelöltállításhoz szükséges 500 aláírás, másrészt pedig – ahogy korábban megírtuk – leadták az országos lista állításához szükséges ajánlásokat is.A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is összeszedte az aláírásokat az országos lista állításához
Ami viszont az aláírókat illeti, fiataloktól az idősekig szinte mindenki azzal jött, hogy semmiképpen sem akar a Fideszre szavazni. – Nagyon bírom a társaságot, mert ki merik nyitni a szájukat – nyilatkozta valaki. Ugyanakkor szép számmal voltak olyanok is, akiknek ugyan szimpatikus a Kutyapárt tevékenysége, a rendszerváltás érdekében mégis a Tisza Pártra fog szavazni. – Nincs nagy tömeg a Kutyapárt mögött – idézte például egy idős nő a közkeletű vélekedés által is hangoztatott érveket. Előfordult azért, hogy egy aláíró a Tisza Sziget egyik tagját győzködte arról, hogy inkább mégis szavazzon a Kutyapártra.
A Tisza Párt és Nagy Dávid között egyébként mostanában elég feszült a hangulat, a kétfarkúak listavezetője nemrég azt posztolta a Facebookon, hogy amíg ők arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy a Tisza nem akarja háborúba vinni az országot, addig Magyar Péter folyamatosan őket kritizálja a beszédeiben.
Nagy Dávid szerint a Tisza hasonló gyűlöletcunamit zúdít rájuk, mint amilyet Fidesztől is kapnak. Éppen ezért határokat szeretne szabni, meg szeretné védeni az embereiket.
Eddig egyébként úgy tudtuk, hogy a Kutyapárt csak listán kér támogatását, most azonban Nagy Dávid kérdésünkre azt válaszolta, hogy a jelöltjeikre bízzák majd, hogy egyéniben mit csinálnak.
Faggattuk a pártigazgatót arról is, mi a helyzet Kovács Gergely pártelnökkel, Budapest XII. kerületének a két éve megválasztott polgármestere ugyanis látszólag nem túl aktív a választási kampányban. Nagy Dávid erre a kezembe nyomott egy matricát, amelyet a közelmúltbeli interjú ihletett: „Nem tudom, nem olvastam, nincs rá időm”. – Ki kell nevetni és kész, és egyébként ez egy bizonytalan szavazóknak tett gesztus – magyarázta a pártigazgató.Kovács Gergely: Kezdeni kell valamit ezzel a szörnnyel, amelyik az ország nyakára nőttKovács Gergely azt mondja, nincs lelkiismeret-furdalása, amiért a pártja indul a választáson