Cáfolja Pócs Jánost a fideszes alpolgármester, nem tiszások, hanem az ő családja verte meg a tarnazsadányi férfit

Fidesz;verekedés;zsarolás;Pócs János;Tarnazsadány;Tisza Párt;

2026-02-04 20:35:00 CET

Botos Zoltán szerint Rácz Richárd családja a 12 éves lányát zsarolja.

Egyre messzebbre visszhangzik Pócs János állami médiás haknija. A fideszes országgyűlési képviselő azt állította, hogy tiszások megverték a tarnazsadányi Rácz Richárdot, mert arról beszélt, hogy pénzt kapott azért, menjen tüntetni Gyöngyösre Lázár János ellen az ominózus „wc-pucolós” beszéde miatt. Az ügy legújabb fejleményeként a kormánypárti politikust Tarnazsadány fideszes alpolgármestere cáfolta.

Rácz Richárd maga állította, hogy a gyöngyösi demonstrációért pénzt kapott, majd a Tisza-szimpatizáns Csík Miklósékat nevezte meg, akik megverték őt ezért. Azt állította, vascsővel és fegyverekkel jöttek férfiak és nők. Később Rácz Richárd egy drámai zenével aláfestett videóban elmondja Pócsnak - azaz, hogy inkább elmondják koprodukcióban - hogy Csík lánya és veje támadta meg, rugdosták a lábát és el akarták vinni kocsival. A videón látható, hogy a férfi le van sántulva, csakhogy a Népszavának nyilatkozva Rácz unokatestvére, Besenyei György közölte, semmi köze nincs az esethez a kötésnek, fát pakoltak az önkormányzatnál és ráesett a lábára a tuskó.

"Egy szó sem igaz abból, amit az unokaöcsém mondott Pócs Jánosnak. Azért is tudom ezt, mert vele együtt ott voltam Gyöngyösön, a Lázárinfón" - jelentette ki, hozzátéve, "innen a faluból két autóval mentünk, nyolcan-tízen, és egyikünk sem kapott azért pénzt, hogy ott legyünk. Főleg nem az unokaöcsém, aki nem tud vezetni se, így nem is értem, milyen benzinpénzről beszélt."

A Telex pedig most arról írt, hogy verekedés ugyan valóban volt, csakhogy azt nem tiszások kezdeményezték. Botos Zoltán, Tarnazsadány fideszes alpolgármestere közölte, nem a tiszások támadtak Rácz Richárdra, hanem az ő családja. Ennek oka állítása szerint az volt, hogy Rácz családja visszatérő jelleggel, meztelen fotóval zsarolta az ő 12 éves lányát.

„Félre lett tájékoztatva Pócs János úr”

- jelentette ki Botos Zoltán. A Blikk által korábban közzétett tanúvallomásban egyébként szintén arra van utalás, hogy amikor megtámadták, már járóbotot használt. Sőt, a Redditen azóta elkezdett terjedni egy videó is, amelyen Rácz Richárd maga is arról beszél, hogy Csík Miklóséknak semmi köze nem volt az ő megveréséhez, ezért elnézést is kér tőle.

Botos Zoltánt Pócs János hazugsága ellenére felháborítja, hogy tiszásnak nevezték. „Mindig is fideszes voltam, és mindig Orbán Viktorra szavaztam” - jelentette ki. Azonban miután megtudták, hogy Ráczék a kislányukat zsarolják, az alpolgármester és bátyja átmentek hozzájuk, akik az ő állítása szerint megtámadták őket, mivel számítottak rá, hogy verekedés lesz.

„A Csík Miki is kirakta, hogy ő hogy jön ide, mi az, hogy tiszások. Nem tiszások, hát a lányomról van szó! Rácz a hatóságot és Pócsot is félretájékoztatta, mi nem voltunk felfegyverkezve, ők jöttek ránk vascsővel”

- mondta Botos Zoltán, aki egyúttal közölte azt is, Pócs Jánost is tájékoztatta, hogy semmi köze az ügynek az ellenzéki párthoz.

Ennek ellenére - miután gyakorlatilag mindenki cáfolta - a fideszes országgyűlési képviselő kitart korábbi állítása mellett. Válaszát teljes terjedelmében kérte közölni, ebben kijelentette, hogy a fideszes alpolgármester cáfolata semmit nem változtat.

„Az ominózus vasárnapi videómban Rácz Richárd szerepelt. Ott elmondta, hogy a Lázárinfóra a balhézó tömeget 20 000 Ft + benzinpénzért a tiszás Csík Miklós szervezte. Mondta ezt szemtanúként, merthogy ő is ott volt. Amikor a videó megjelent, Csík Miklós családja este megverte Rácz Richárdot. Rácz a rendőrségi feljelentést megtette, Csík Miklós és családja ott a rendőrségen bocsánatot kért tőle. Ettől még a hatósági eljárás folyamatban van. A tegnapi napon (kedd este) kétségbeesetten hívott Rácz Richárd, hogy vascsövekkel újra megverték, ahogy ez a közzétett videón is látható. ÉN A TÉNYEKKEL FOGLALKOZOM! Nem dolgom megítélni, hogy miért, minek, vagy kinek a hatására, ezek után ki mit nyilatkozik, és milyen videót tesz közzé. A tényen nem változtat: a Tisza Párt alvilági vezérekkel fizettetett azért, hogy a Lázárinfón balhé legyen! Aki ezt őszintén elmondta, azt megverették. Ezek a tények!” - állította.

Botos Zoltán arról is beszélt, hogy Pócs János mellett Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, de hiába. Csík Miklós a maga üzenetében azt mondta, hogy egyik érintett családhoz sincsen köze, de tudomása szerint is a 12 éves kislány zsarolása miatt verték meg Ráczot.