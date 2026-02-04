„Ehhez nem kell tiszásnak lenni, csak megsértett cigánynak” – Nem megverték, farönk esett Pócs János romájának a lábára

Fidesz;rasszizmus;baleset;Lázár János;romák;Tarnazsadány;

2026-02-04 05:55:00 CET

Továbbgyűrűzik a gyöngyösi Lázárinfó botránya: fideszes politikusok szerint tarnazsadányi lefizetett Tisza-szimpatizánsok szították az elégedetlenséget a fórumon, az erről beszámoló helyi informátort állítólag megverték, biceg, de a lába nem ezért van bekötve, hanem mert ráesett egy tuskó.

Pócs János, miért nem jöttél be egy kávéra? Hm? Miért nem jöttél be? Idejössz az utcába? Meg a faluba kérdezősködtök? Propagandisták, idejöttök a faluba? Kérdezősködtök rólam? Hát gyertek ide, csengessetek be, adok interjút szívesen. Az, hogy én meg mertem szólalni Gyöngyösön, hangot mertem annak adni, hogy a hazai cigányságot a Lázár Jani barátod nem nézheti szarpucolónak! Én civil emberként mentem oda! Tisza-szimpatizáns vagyok! És? Azzal mi a baj? Oda, Gyöngyösre civil emberként mentem. Családapaként mentem. Mert nem akarom az unokámat, a gyerekeimet szart pucolni küldeni majd. Hm? Fidesz kormány! Nem elég, hogy elvettétek tőlem a falatozómat? Akkor csendben voltam, nem szóltam, lenyeltem. Nem elég, hogy bezárattátok az élelmiszerboltomat? Ott is csendben voltam, merthogy én ellenzéki vagyok. Most már gyártotok rólam propagandista videókat, megvádoltok mindennel… Nektek az a lényeg, hogy a cigányságot sárba tiporjátok? Propagandisták, miért írtok rólam olyat, hogy klíma fölött live-ozok, meg videókat gyártok. Hát cigánynak nem lehet klímája a XXI. században?

Csík Miklós, tarnazsadányi roma építési vállalkozó szavai ezek, így reagált a közösségi oldalán egy bejelentkezésben arra, hogy Pócs János jászapáti fideszes országgyűlési képviselő szerint ő szervezte meg, hogy a múlt heti gyöngyösi Lázárinfón „Fidesz-maffia!!!”, Lázár takarodj!!! Nem bocsátunk meg! Mondjon le Mondjon le!” rigmusokkal többen is bekiabáltak a miniszternek. A tiltakozók a tárcavezető azon korábbi kijelentésére reagáltak. E szerint: – Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.

A tiltakozók bekiabálásai jól láthatóan Lázárt Jánost is kihozták a sodrából, hiszen maga is kiabálva közölte, hogy szerinte Magyar Péter a Rózsadombról akarja fellázítani a cigányságot, s ez a káosz lenne akkor is, ha a tiszások győznének. Majd később közösségi oldalán arról beszélt: – Magyar Péter fölbérelt feketeöves, nehézsúlyú, igazán veszélyes bűnözőket, hogy megfenyegesse a fideszeseket Gyöngyösön, a Lázárinfót és mindenkit, aki eljött beszélgetni...

Pócs János, aki arról is elhíresült, hogy egy roma alkalmazottját - állítólag tréfából - bezárta egy kazánba, mert az megivott egy féldeci pálinkát, a gyöngyösi Lázár-infót követően rögvest felkerekedett a szomszédos Szolnok megyéből, s Tarnazsadányban mindjárt meg is találta azt a helyi férfit, aki kamerába mondta neki: húszezer forintot kaptak Csík Miklóstól, és a benzinpénzt is kifizették, hogy balhézni menjenek Gyöngyösre. Nem sokkal később Pócs János már azzal jelentkezett be, hogy ezt az informátort a videófelvétel miatt megverték, amiért feljelentést tett. Mindezt azzal illusztrálta, hogy a férfi mankóval jár és sínben van a lába, így úgy tűnt, mintha maga a verés okozta volna ezeket a sérüléseket.

Elmentünk Tarnazsadányba, hogy megkérdezzük a helyieket: ők mit gondolnak minderről. Csík Miklóst nem találtuk otthon, s a telefonunkra sem reagált: kertjében ott lengett a helyi Tisza-szigetet hirdető zászló, nyíltan felvállalva ezzel a szimpátiáját.

- Mióta bűn az, ha valaki az ellenzékhez húz, és a nem a Fidesz fenekét nyalja, hát nem szólásszabadság van Magyarországon? Vagy csak a Fideszt szabad dicsőíteni?

– ezt kérdezte tőlünk egy utcabeli férfi. Egy helyi asszony pedig annyit mondott: ő egy kórházban takarít, naponta harmincnégy vécét pucol meg azért, hogy „ha a Lázár János-félék anyukája bekerül a kórházba, akkor tiszta budira tudjon leülni. Nem szégyellem, ebből élek meg, csak az a hangnem nem tetszik, ahogyan a miniszter rólunk, cigányokról beszélt.” - mondta. Másokat is megszólítottunk, de a legtöbben annyit mondtak: nem nyilatkoznak, nem tudnak semmiről s nem akarnak bajt a nyakukba.

- Egy szó sem igaz abból, amit az unokaöcsém mondott Pócs Jánosnak. Azért is tudom ezt, mert vele együtt ott voltam Gyöngyösön, a Lázárinfón – felelte lapunknak a kerékpárját toló Besenyei György, akit a Dózsa György úton állítottunk meg.

- Innen a faluból két autóval mentünk, nyolcan-tízen, és egyikünk sem kapott azért pénzt, hogy ott legyünk. Főleg nem az unokaöcsém, aki nem tud vezetni se, így nem is értem, milyen benzinpénzről beszélt.

Szívességből vittük magunkkal, de lehet, hogy eleve azért jelentkezett, mert be van építve a Fideszbe. Különben hogy találta volna őt meg Pócs János annyi tarnazsadányi cigány között!! Véletlenül? Hogy aztán belemondja neki a kamerájába, hogy 20 ezer forintot kapott Csík Miklóstól? Hát tudja ehelyett mit kapott: négy nagy csajlát a Pócstól! – dörrent fel a férfi.

- Négy micsodát?

- Hát csajlát – ismételte meg, majd látva értetlen arcunkat, megmagyarázta: a csajla errefelé élelmiszercsomagot jelent.

- Igaz, hogy megverték az unokaöccsét, azért van bekötve a lába?

- Dehogy azért! Fát pakoltak az önkormányzatnál, aztán ráesett a lábára a tuskó. Közmunkásként dolgozik, könnyű megzsarolni. Itt a falu nyolcvan százaléka fideszes, de most már vannak tisztások is, akik nem tűrik csendben, hogy Lázár János vécépucoló cigányoknak nevezze őket. Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj Isten! Miért csodálkozott, hogy elmentünk Gyöngyösre, és hangot adtunk annak: nem tetszik, ahogy rólunk gondolkodik! Ehhez nem kell tiszásnak lenni, csak megsértett cigánynak. Annyi elég.