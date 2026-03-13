Állítólag karlendítést mutató fotó került elő Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt cáfol

2026-03-13 20:11:00 CET

Az ellenzéki párt debreceni jelöltje a Loki ultráival vonult.

A Hit Gyülekezetéhez köthető Hetek tett közzé egy fotót a Tisza Párt sajtófőnökéről és debreceni képviselőjelöltjéről, Tárkányi Zsoltról, amin a politikus eltakart arccal, debreceni futball ultrákkal vonul, közben pedig náci karlendítésre emlékeztető mozdulatot tesz.

A fényképen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen), vagyis a DVSC 1994-ben alapított ultráinak a vonulása látható, a fotó tanúsága szerint ezen vett részt Tárkányi Zsolt is a Loki pulóverében, arcát sállal eltakarva. A képen az is látható, hogy nem csak a későbbi tiszás politikus, hanem mögötte is egy férfi ezt a karlendítésre emlékeztető mozdulatot teszi.

Az ellenzéki párt a lap megkeresésére küldött válaszában megerősítette, hogy Tárkányi Zsolt szerepel a képen, aki éppen a DVSC meccsére vonult Nyíregyházán, azonban a Hetek cikkében leírtakkal ellentétben a fotó nem 2010 után készült, hanem 2006 tavaszán, vagyis 20 éve.

„A kézmozdulat természetesen a cikkben sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék és reméljük, hogy hasonlóval a Loki szurkolóit sem vádolja senki”

- áll a Tisza Párt közleményében. Hozzátették, egy népszerű, a csapatot éltető szurkolói dalról van szó, annak éneklése közben készült a kép. Ehhez egy videófelvételt is mellékeltek, amin valóban az látszik, hogy skandálás közben a szurkolók többször is a szívtől az égig mozdulatot végzik el, ami ugyan részint hasonlít egy karlendítésre, de nem az.

„A debrecenieket valószínűleg jobban fogják érdekelni azok a fényképek, amelyek nem 20 éve, hanem a közelmúltban készültek a debreceni akkumulátorgyárakban és amelyeket Tárkányi Zsolt a következő időszakban fog nyilvánosságra hozni” - jegyezte meg a Tisza Párt sajtóosztálya.