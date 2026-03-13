Súlyosan megsérült a munkás, aki több métert zuhant a CATL debreceni akkugyárának építkezésén

Megerősítette a CATL, hogy csütörtökön baleset történt a kínai cég debreceni akkumulátorgyárának építkezésén - írja a hvg.
A tájékoztatás szerint a csütörtökön délelőtt fél 11-kor történt balesetben egy kínai munkás - aki az építési munkálatokban résztvevő egyik alvállalkozó alkalmazottja - munkavégzés közben, három méter magasról leesett, ennek következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. „A baleset körülményeinek kivizsgálását az érintett dolgozó munkáltatója megkezdte, ebben a gyár szakemberei segítik. A sérültet ellátták, majd stabil állapotban kórházba szállították” - közölték.
Korábban Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje számolt be az esetről, beszámolója szerint - amelyhez egy videófelvételt is csatolt - a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy a kormányhivatal munkavédelmi hatósága a mentőszolgálattól értesült a balesetről, ezt követően a munkavédelmi szakemberek a helyszínre mentek, és megkezdték a vizsgálatot.