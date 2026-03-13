A szakadék széléről rántották vissza a Nyírő Gyula OPAI-t, a főigazgató távozása után szívesen visszavonnák a felmondásukat a pszichiáterek

2026-03-13 18:56:00 CET

Benyújtotta lemondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója, Ézsi Robin, akinek főigazgatói megbízatása 2026. március 14-én megszűnik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a Nyírő Gyula OPAI oldalán is közzétett közlemény szerint a feladatait ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója, Sárosi Andrea veszi át. A főigazgatói posztra pályázatot írnak ki.

A szakszervezet – amint fogadókészség van rá - egyeztet arról az orvosigazgatóval, hogy milyen módon történjen meg a felmondások a visszavonása – mondta lapunknak Srádi Péter a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke. Hozzátette: a felmondások visszavonása nem automatikus, hanem kétoldalú jogi nyilatkozat, minden dolgozónak külön kell kérnie a visszavonást, és a munkáltatónak ezt jóvá kell hagynia. A szakszervezet célja, hogy az ideiglenes vezetővel olyan megállapodás szülessen, amely garantálja: mindenki, aki maradni akar, maradhat, és senkit sem ér hátrány amiatt, hogy korábban felmondott. Közölte azt is, hogy a felmondó orvosok többsége eleve nem akarta végleg elhagyni az intézményt, lépésük célja a főigazgató távozásának kikényszerítése volt. – Nem tudok olyanról, aki mindenáron el akarna menni – mondta.

Mint arról írtunk, a kórház 40 orvosa január végén petícióban kérte két osztály azonnali bezárását és az ellátási terület csökkentését. Az elmúlt két évben ugyanis 15 orvos távozott, csak szeptember óta nyolcan mondtak fel. Márciustól a 70 ágyas osztályon két szakorvos és négy rezidens marad volna, ha az OKFŐ nem vezényel át más kórházakból négy pszichiátert. A Nyírő Gyula OPAI-ban zajló konfliktus lezárásra a pszichiáterek azt követelték, hogy Ézsi Robin főigazgató távozzon, nyomatékul február végétől további 19 szakorvos helyezte letétbe felmondását.

A felmondások hátterében a túlterheltség, a szakemberhiány, valamint a főigazgató szakmai kompetenciájával szembeni bizalomvesztés állt,

Ézsi Robin azonban az korábbi ultimátum ellenére is az intézmény élén maradt, az egészségügyi kormányzat pedig szakmai bizottságra bízta a helyzet tisztázását. Letétbe helyezett felmondónyilatkozatok élesedésével a rendszer „néhány héten belül, de jó eséllyel már napokon belül” bedőlhetett volna, hiszen a felmondási idők alatt a szabadságokat is ki kellett volna adni.

A Népszavának nyilatkozó pszichiáterek szerint „egy ember nem lesz elég” a rendrakáshoz, erős vezetői csapatra és átfogó humánerőforrás-stratégiára van szükség,

hogy a Nyírő Gyula OPAI ne csak túlélje a válságot, hosszú távon stabilizálni tudja működését. Azt is megtudtuk, hogy a kormányzat által felkért bizottság folytatja munkáját, s a grémium mandátuma kiterjed mind az intézmény belső szakmai folyamataira, mind a fővárosi pszichiátriai ügyeleti és ellátási rendszer átvilágítására. A bizottság végleges jelentése még nem nyilvános, információink szerint eddig csak részmegállapítások születtek, ezek azonban már jelezték a humánerőforrás-krízis és a szervezési problémák súlyosságát.

Srádi Péter elmondta azt is, hogy az intézményben dolgozó orvosok tömeges felmondása mellett

a fővárosi és Pest megyei pszichiáterek 90-nél többen mondták fel az önként vállalt többletmunkát, vagyis március végétől csak a törvényben előírt ügyeleti terhelést vállalják.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy több helyen ellehetetlenülhet az ügyeleti rendszer, ha nem történik gyors beavatkozás. Mint emlékezetes: a szakma nemcsak a Nyírőre fogalmazott meg elvárásokat, hanem egyebek mellett azt is kérték, hogy a kormányzat tegyen lépéseket a pszichiátriai ellátórendszer régóta halogatott strukturális átalakítására.

Forrásaink beszéltek arról is, hogy az önkéntes túlmunkáról való tömeges visszalépésnek kettős célja volt: egyrészt a Nyírő működésének stabilizálása, másrészt a fővárosi ellátás egészének újragondolása. A pszichiáterek azt szeretnék elérni, hogy mindenhol biztosított legyen a pszichiátriai ügyelet, és a budapesti ellátás átszervezése ne maradjon elhalasztott ígéret.

A belső értékelések alapján, ha a Nyírő helyzete rövid távon stabilizálódik, az akut krízis akár áprilisra enyhülhet. A tartós stabilitáshoz azonban az szükséges, hogy az elvándorlás megálljon, a megüresedett státuszokat feltöltik, és csökken a dolgozókra nehezedő túlterhelés; egyes vélemények szerint akár az őszig is eltarthat, mire a rendszer valóban kiegyensúlyozottá válik.