Már közel ötven hamis ajánlásról tudnak, de a valós szám ennél jóval több lehet

2026-03-14 07:37:00 CET

A legtöbbször a Gődény György-féle oltásellenes párt érintett, de a Jobbik és a DK is a dobogón végzett a kétes rangsorban.

Kilenc párt 43 egyéni képviselőjelöltjénél, valamint két független indulónál azonosítottak hamis ajánlásokat. Egyes jelölteknél több ilyen eset is előfordult - írja a hvg.hu.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) március 12-én közzétett összesítése szerint közel ötven olyan ügyet azonosítottak, amikor egyéni képviselőjelöltek által benyújtott ajánlások között hamis adat szerepelt. A visszaélésekre maguk a választók hívták fel a figyelmet, akik jelezték, hogy adataikat jogosulatlanul használták fel. Az NVI-hez beérkezett mintegy ötven bejelentés bizonyosan csak a felszín. A legtöbb problémás ügy az oltásszkeptikus Gődény György testépítő-gyógyszerészhez köthető Normális Élet Pártjához (NÉP) kapcsolódik. A párt 2022-ben alakult, és az akkori választáson listán 0,7 százalékot szerzett. A feltárt visszaélés-gyanús esetek közül 26 eset a NÉP jelöltjeihez köthető. Ez az összes ismert ügy több mint felét jelenti.

Összesen 21 NÉP-es képviselőjelölt érintett. Közülük 19 végül kiesett az indulók közül. Ez nem minden esetben a visszaélések feltárása miatt történt. Volt, aki egyszerűen nem adta le az ajánlásgyűjtő íveket. Azoknál sem biztos, hogy a választók által az NVI-nek jelzett félszáz hamis ajánlás egyike okozta a kiesést. Előfordulhatott, hogy az érvényes ajánlások száma 500 alá csökkent. Ennek oka lehetett formai hibás, de valós ajánlás. Az is lehetséges, hogy olyan hamis aláírások szerepeltek az íveken, amelyeket nem jelentettek.

A legtöbb hamis ajánlás egy NÉP-jelölthöz köthető. Fafula Flóra Budapest 14-es választókerületében indult volna. Jelöltségéhez legalább 3 hamis ajánlást gyűjtöttek.

A második legtöbb hamis ajánlás a Jobbik jelöltjeihez köthető: az NVI-hez 8 ilyen jelzés érkezett. Két jelölt esetében több bejelentés is született. Bólya Richárd - Budapest 7-es körzet - és Szanyó Miklós - Budapest 4-es körzet - neve egyaránt 2-2 alkalommal szerepel a listán. Mindkét jelölt végül kiesett a versenyből. Ugyanez történt a párt országosan ismert politikusával, a jelenlegi parlamenti képviselő Brenner Kolomannal is, akit egy hamis ajánlás érintett. Brenner Koloman 2024-ben pártja főpolgármester-jelöltje volt az önkormányzati választáson.

A harmadik legtöbb jelzés a Demokratikus Koalícióhoz (DK) kapcsolódik, összesen 5 hamis ajánlásról érkezett bejelentés. Ez azonban egyik jelölt indulását sem akadályozta meg, mindannyian rajthoz állhatnak április 12-én. Közéjük tartozik Keller László is, aki a Pest megye 2-es, Budaörs központú körzetben indul. A Medgyessy-kormány korábbi „elszámoltatási biztosa” 15 év kihagyás után tért volna vissza a politikába.