Már közel ötven hamis ajánlásról tudnak, de a valós szám ennél jóval több lehet

Kilenc párt 43 egyéni képviselőjelöltjénél, valamint két független indulónál azonosítottak hamis ajánlásokat. Egyes jelölteknél több ilyen eset is előfordult - írja a hvg.hu.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) március 12-én közzétett összesítése szerint közel ötven olyan ügyet azonosítottak, amikor egyéni képviselőjelöltek által benyújtott ajánlások között hamis adat szerepelt. A visszaélésekre maguk a választók hívták fel a figyelmet, akik jelezték, hogy adataikat jogosulatlanul használták fel. Az NVI-hez beérkezett mintegy ötven bejelentés bizonyosan csak a felszín. A legtöbb problémás ügy az oltásszkeptikus Gődény György testépítő-gyógyszerészhez köthető Normális Élet Pártjához (NÉP) kapcsolódik. A párt 2022-ben alakult, és az akkori választáson listán 0,7 százalékot szerzett. A feltárt visszaélés-gyanús esetek közül 26 eset a NÉP jelöltjeihez köthető. Ez az összes ismert ügy több mint felét jelenti.
Összesen 21 NÉP-es képviselőjelölt érintett. Közülük 19 végül kiesett az indulók közül. Ez nem minden esetben a visszaélések feltárása miatt történt. Volt, aki egyszerűen nem adta le az ajánlásgyűjtő íveket. Azoknál sem biztos, hogy a választók által az NVI-nek jelzett félszáz hamis ajánlás egyike okozta a kiesést. Előfordulhatott, hogy az érvényes ajánlások száma 500 alá csökkent. Ennek oka lehetett formai hibás, de valós ajánlás. Az is lehetséges, hogy olyan hamis aláírások szerepeltek az íveken, amelyeket nem jelentettek.Több mint nyolcezer ajánlóívet nem vittek vissza, a Normális Élet Pártja és a Jobbik is komoly bírságra számíthat
A legtöbb hamis ajánlás egy NÉP-jelölthöz köthető. Fafula Flóra Budapest 14-es választókerületében indult volna. Jelöltségéhez legalább 3 hamis ajánlást gyűjtöttek.
A második legtöbb hamis ajánlás a Jobbik jelöltjeihez köthető: az NVI-hez 8 ilyen jelzés érkezett. Két jelölt esetében több bejelentés is született. Bólya Richárd - Budapest 7-es körzet - és Szanyó Miklós - Budapest 4-es körzet - neve egyaránt 2-2 alkalommal szerepel a listán. Mindkét jelölt végül kiesett a versenyből. Ugyanez történt a párt országosan ismert politikusával, a jelenlegi parlamenti képviselő Brenner Kolomannal is, akit egy hamis ajánlás érintett. Brenner Koloman 2024-ben pártja főpolgármester-jelöltje volt az önkormányzati választáson.
A harmadik legtöbb jelzés a Demokratikus Koalícióhoz (DK) kapcsolódik, összesen 5 hamis ajánlásról érkezett bejelentés. Ez azonban egyik jelölt indulását sem akadályozta meg, mindannyian rajthoz állhatnak április 12-én. Közéjük tartozik Keller László is, aki a Pest megye 2-es, Budaörs központú körzetben indul. A Medgyessy-kormány korábbi „elszámoltatási biztosa” 15 év kihagyás után tért volna vissza a politikába.