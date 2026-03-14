Trump már az iráni olajipari létesítményekre is csapást mérne

Közel-Kelet;Egyesült Államok;olajipar;Donald Trump;háború Iránban;

2026-03-14 08:04:00 CET

Bár korábban csak néhány hetes beavatkozást ígért, legfrissebb nyilatkozatában azt mondta, a háború addig fog tartani, ameddig szükséges.

Megfenyegette Iránt az Egyesült Államok elnöke - írja a Reuters.

Donald Trump közölte, csapást mér a Kharg-szigeten található olajipari létesítményekre, ha Teherán nem hagy fel a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók elleni támadásokkal.

A Kharg-sziget Irán olajexportjának mintegy 90 százalékát kezelő exportterminálnak ad otthont, és körülbelül 500 kilométerre fekszik a szorostól északnyugatra. Az amerikai csapások azonban eddig elkerülték ezeket a létesítményeket. „Ha Irán, vagy bárki más bármilyen módon megpróbálja akadályozni a hajók szabad és biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson, azonnal újragondolom ezt a döntést” - fogalmazott Trump, megjegyezve: Irán nem tudna védekezni egy amerikai támadással szemben.

„Irán hadseregének és mindazoknak, akik részt vesznek ebben a terrorista rezsimben, bölcs lenne letenniük a fegyvert, és megmenteniük azt, ami még megmaradt az országukból, mert abból már nincs sok!”

- írta a Truth Social közösségi platformon.

Egy későbbi bejegyzésében bírálta, hogy az általa „álhírterjesztőnek” nevezett média nem szeret beszámolni, milyen eredményesen lépett fel az Egyesült Államok hadserege Irán ellen, amely teljesen vereséget szenvedett és megállapodást akar, „de nem olyat, amelyet én elfogadnék!” Az iráni fegyveres erők a Kharg-sziget elleni támadásra reagálva közölték: ha csapás éri az ország olaj- és energetikai infrastruktúráját, akkor támadásokat indítanak azoknak az olajvállalatoknak a létesítményei ellen, amelyek együttműködnek az Egyesült Államokkal a térségben.

Az iráni félhivatalos Fars hírügynökség forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy az amerikai támadások idején több mint 15 robbanást hallottak a szigeten. A beszámolók szerint légvédelmi rendszereket, egy haditengerészeti bázist és repülőtéri létesítményeket értek találatok, az olajipari létesítményekben azonban nem keletkezett kár. A piacok figyelemmel kísérték, hogy az amerikai csapások kárt tettek-e a sziget csővezeték-rendszerében, ugyanis már kisebb fennakadások is tovább szűkíthetik a globális kínálatot. Mindez újabb nyomást gyakorolhat a már most is bizonytalan piaci hangulatra.

Donald Trump pénteken újságíróknak azt mondta, hogy az amerikai haditengerészet hamarosan megkezdi az olajszállító tartályhajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül. Bár korábban arról beszélt, hogy a háború csak néhány hétig fog tartani, pénteken nem kívánt nyilvánosan határidőt mondani a konfliktus befejezésére. Úgy fogalmazott, hogy a háború addig fog tartani, ameddig szükséges.

Irán közben továbbra is exportálta a nyersolajat, miközben az Öböl térségének más termelői az iráni támadásoktól tartva felfüggesztették szállítmányaikat. A TankerTrackers.com által elemzett műholdfelvételek szerint szerdán több nagyon nagy nyersolajszállító tartályhajó rakodott a Kharg-szigeten. Irán február 28. és szerda között naponta 1,1–1,5 millió hordó nyersolajat exportált.