„Jöhetnek a drónok Ukrajnából”

március 15.;

2026-03-15 10:25:00 CET

A friss Kossuth-díjas Pataky Attila a Pesti Srácok első embere Huth Gergely előtt megnyílik a tömeg, Csizmadia László, a szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) vezetőjeként Ukrajnának üzen, szerinte nemcsak a magyarok, hanem az európaiak sorskérdéseiről is szó van most, a béke harcban áll a háborúval! Szerinte Orbán Viktor ötvözi Deák Ferenc és Kossuth Lajos értékeit, szóval jöhetnek drónok Ukrajnából. Bayer Zsolt a székely és a lengyel résztvevőket köszönti, Gáspár Győző is mondott valamit, de a tömegben nem nagyon lehet hallani.

A nagyrészt középkorúakból és idősekből álló tömeg ekkor már negyedrészt megtöltötte a Margit hidat.