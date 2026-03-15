Drón a Szent István körút felett

március 15.;

2026-03-15 11:56:00 CET

A Szent István körúton, a Vígszínháznál szakaszosan kisebb-nagyobb csoportok várják, hogy ideérjen a menet eleje. A résztvevők közt ezúttal is az idősebb korosztályból vannak legtöbben, míg mások családdal érkeztek. A többség magyar zászlókat lobogtat, de akadnak olyanok is, akik a Fidesz, a „Biztos választás” feliratú táblát tartanak a kezükben. Az előbb egy drón vette fentről a körutat, ami azért figyelemre méltó, fejlemény, mert a Tisza Pártnak megtiltották, hogy délután a Nemzeti Meneten felszálljanak a drónjaik.