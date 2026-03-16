Elment a nyugati értékrend védelmezője, a német nemzet lelkiismerete

gyász;filozófia;Jürgen Habermas;

2026-03-16 14:14:00 CET

Jürgen Habermas német filozófus 96 éves volt.

Kilencvenhat évesen meghalt korunk egyik legbefolyásosabb német filozófusa, Jürgen Habermas. Nélküle gyakorlatilag elképzelhetetlen a XX. század második felének filozófiája. A társadalommal és demokráciával kapcsolatos munkái az egyik legbefolyásosabb német gondolkodóvá emelték, aki a végsőkig kitartott a felvilágosodás eszméi és a sok helyről fenyegetett nyugati értékek mellett.

Habermas 1929. június 18-án született Düsseldorfban. Olyan generációhoz tartozott, amely elég idős volt ahhoz, hogy átélje a náci korszakot, de elég fiatal, hogy 1945 után újrakezdje az életet. Filozófiát többek között Göttingenben és Bonnban tanult, később pedig ­Heidelbergben, majd Frankfurtban oktatott. Igazán ismertté 1953 júliusában vált, amikor Martin Heidegger Bevezetés a metafizikába című művéről jelentetett meg kritikát a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. Ebben azt kifogásolta, hogy Heidegger – aki korábban a náci pártba is belépett – bent hagyott a művében egy olyan mondatot, amely a nemzetiszocializmus „belső igazságáról és nagyságáról” szól.

Habermas kritikája mély hatást gyakorolt a német értelmiségre és elindított egy olyan folyamatot, amelynek eredményeképpen a nemzet lelkiismereteként kezdték őt emlegetni.

És talán éppen ebben állt a nagysága. Mert bár volt a Max Planck Intézet igazgatója, filozófiaprofesszorként elért eredményei pedig egyértelműen a legnagyobbak közé emelik, olyan volumenű művet nem alkotott, mint amilyen Heidegger esetében a Lét és idő. Ez azonban semmit sem csorbít az érdemein, Habermas teljesítménye ugyanis nem annyira a nagy mű megalkotásában, mint inkább egy hosszú távú projekt kidolgozásában rejlett. Ennek, a felvilágosodáson alapuló projektnek volt a része többek között a „Nyugatra ugrás”, a több Európa és a mélyebb integráció eszméje.

Habermas – és tulajdonképpen mindannyiunk – tragédiája, hogy utolsó éveiben szembe kellett néznie az autoriter rezsimek felemelkedésével és Trump harcával más országok, végső soron az egész nyugati értékrend ellen. Halálával nem csak egy korszakos gondolkodó távozott, hanem a felvilágosodás egyik utolsó, következetes védelmezője is.