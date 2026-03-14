Habermas: cselekvőképes EU kell

Az elmúlt években zajló jobboldali válságpolitika tehető felelőssé azért, hogy olyan képviselők vonulnak be az Európai Parlamentbe, akik szerint nincs jövője az EU-nak - mondta el pénteki sajtóbeszélgetésén Jürgen Habermas. A német liberális filozófus és szociológus ugyanakkor szerencsés fejleménynek nevezte, hogy “Európa kikerült az utcára”, vagyis hogy mindenhol téma lett az EU jövője.