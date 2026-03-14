A német filozófus, a XX. század második felének egyik nagy hatású gondolkodója 96 éves volt.
A magyar tudósból az utolsó pillanatig sugárzott az élet, agya mozgatórugói egyszerűen nem tudtak elfáradni – fogalmazott a filozófus.
A Budapesten vendégeskedő Krzysztof Zanussi szerint míg Európa virágzik és rohamosan fejlődik, addig számtalan hagyományos érték eltűnni látszik. A világhírű lengyel filmrendező előadásában kifejezte a növekvő közönyösség és a cinizmus miatti komoly aggályait is.
Az elmúlt években zajló jobboldali válságpolitika tehető felelőssé azért, hogy olyan képviselők vonulnak be az Európai Parlamentbe, akik szerint nincs jövője az EU-nak - mondta el pénteki sajtóbeszélgetésén Jürgen Habermas. A német liberális filozófus és szociológus ugyanakkor szerencsés fejleménynek nevezte, hogy “Európa kikerült az utcára”, vagyis hogy mindenhol téma lett az EU jövője.
Vagy visszafordulunk, vagy előre megyünk az európai fejlődésben. De ha előre megyünk, ahhoz európai gondolkodásmódra, európai szolidaritásra van szükség - ezt hangsúlyozta pénteken délelőtt a Goethe-intézetben tartott sajtóbeszélgetés során Jürgen Habermas, a világhírű német filozófus-szociológus, akit a német kulturális intézmény és az Európai Bizottság budapesti képviselete hívott meg az "Európai gondolkodók" előadás-sorozat keretében Budapestre.
A Goethe Intézet szervezésében június 7-éig Budapesten is látható a világ első interaktív matematika-kiállítása, a Szemléletes matematika.