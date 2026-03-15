Török Gábor: Mind a két nagy párt elégedett lehet, de...

A mai nappal mindkét nagy párt elégedett lehet: mindkét helyen nagyon sokan voltak és mindkét rendezvény alapvetően hozta azt, amit vártak tőle. Miután már csak 4 hét van hátra a választásokig, ez elsősorban annak jó, aki előnyben van – értékelte Török Gábor a kormányon lévő Fidesz és az ellenzéki kihívója a Tisza Párt március 15-i ünnepségét, amely az április 12-i országgyűlési választás közelsége miatt egyben a kampányok fő eseménye volt.
„A beszédek – ilyenkor már furcsa is lenne – semmilyen újdonságot nem tartalmaztak. Félelem és remény. A Fidesznek egyetlen üzenete van: Ukrajna és a háborús félelem. A Tiszának pedig a rendszerváltás és az ahhoz kapcsolt remények. Minden más téma ezeknek alárendelten jelenik meg. Ami biztos: ez nem 2022. Az akkori ordító aszimmetriához képest ez ma egy kiélezett, szoros helyzetet mutatott, sok fontos különbséggel persze. Mindezt egy 16 éve kormányzó, erőforrásokban összehasonlíthatatlanul erősebb domináns párt mellett érte el a Tisza” – hangsúlyozta az elemző.
Török Gábor szerint fontos nap volt a mai, akik kint voltak egyiken vagy másikon, bizonyára megerősödtek választásukban, és szívesen hallják, hogy mekkora győzelmet arattak. – És persze nem szívesen hallják, amit a független politikai elemzés erről a napról mondani tud – fűzte hozzá. Szavait alátámasztására mellékelte a két miniszterelnökjelölt, Orbán Viktor és Magyar Péter rövid posztját, amelyben mindkét politikus a legnagyobbnak nevezte a saját rendezvényét.