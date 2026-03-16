Szijjártó Péter: Ukrajna hülyének próbál nézni minket

2026-03-16 15:45:00 CET

Közlése szerint ameddig az ukránok szórakoznak velünk, addig nem szavazzák meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt.

Az ukránok hülyének próbálnak nézni minket a tisztán politikai okokból leállított Barátság kőolajvezeték ügyében, azonban mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok - jelentette ki hétfőn a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Szijjártó Péter az EU-s külügyi tanács ülését megelőzően először a Barátság kőolajvezeték ügye kapcsán úgy fogalmazott, hogy a helyzet teljesen egyértelmű: „az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok. Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy egy hónapba telik előreláthatóan a Barátság kőolajvezeték megjavítása. Na, most mi van egy hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő. Tehát ha bárki is eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy színtiszta politikai zsarolás” - fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki probléma nincsen. Szólt arról is, hogy a mai napra háromoldalú tárgyalást terveztek a szlovák és az ukrán energiaügyi miniszterrel, de végül ez meghiúsult. Az ukránok erre ma nem hajlandók itt, Brüsszelben sem, azok után, hogy három és fél napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció a miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben - mondta.

Mint fogalmazott, a „napnál is világosabb, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a vezeték szállítását, műszakilag, fizikailag minden készen áll. Mi megvédjük magunkat. 86 napnyi tartalékunk van még, mert jól gazdálkodunk, és emellett féken tartjuk a benzinárakat is, tehát mi megvédjük magunkat, de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk” - tette hozzá.

Egyúttal nyomatékosította: „amíg az ukránok szórakoznak velünk, mindaddig, amíg az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra az olajszállítást, mindaddig, amíg az ukránok Magyarországon olajellátási válságot akarnak előállítani, addig szóba se jöhet sem a 90 milliárd eurós hadikölcsönnek a megszavazása, sem bármi más, Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi támogatásnak a megszavazása, sem a huszadik szankciós csomag, az EU-s tagságot meg amúgy is felejtsék el”.