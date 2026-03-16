A német védelmi miniszter Donald Trumpnak: Ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük

Visszautasította Donald Trump követelését Boris Pistorius német védelmi miniszter az iráni háborúval kapcsolatban: mint előzőleg beszámoltunk róla, az amerikai elnök gyakorlatilag megzsarolta a NATO-t azzal, hogy „nagyon rossz jövő vár” az észak-atlanti szövetségre, ha az európai országok nem lépnek be az Egyesült Államok oldalán a konfliktusba katonailag. Trump elsősorban azt akarja, hogy a Hormuzi-szoros iráni blokádját segítsenek megtörni.
A New York Times élő hírfolyama szerint azonban a német védelmi tárcavezető közölte: „ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük.” Hozzátette, diplomáciai megoldást szeretnének és a konfliktus gyors lezárását, hadihajók küldésével pedig aligha fogják ezt elérni.Donald Trump gyakorlatilag megzsarolta a NATO-t az iráni háborúval
„Mire számít Donald Trump mondjuk egy-két európai fregattól a Hormuzi-szorosban?” - tette fel a kérdést a német tárcavezető. „Szüksége van rájuk, hogy elérjék azt, amit a hatalmas amerikai haditengerészet önmaga nem tud megoldani, erről van szó? Ezt kérdezem magamtól” - fogalmazott.
Kevésbé egyértelmű, de szintén elutasításra hajló választ adott az amerikai elnök követelére Keir Starmer brit miniszterelnök, aki a konfliktus gyors megoldását és tárgyalásos megállapodást szorgalmazott Irán nukleáris programjának korlátozása érdekében.
A brit kormányfő elmondta, London szövetségeseivel egy életképes terven dolgozik a Hormuzi-szoros újranyitására, de óva intett attól, hogy az Egyesült Királyság szélesebb körben bevonódjon a háborúba. Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump többször is bírálta, amiért a britek nem csatlakoztak az Irán elleni offenzívához, azt mondta, jó a kapcsolata az amerikai elnökkel, de kitart amellett a döntése mellett, hogy a brit erők csak a brit érdekek és regionális szövetségeseik védelme érdekében vesznek részt védelmi akciókban.Donald Trump féltucat országot szólított fel, hogy biztosítsák a Hormuzi-szoros forgalmát