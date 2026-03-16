A német védelmi miniszter Donald Trumpnak: Ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük

2026-03-16 17:47:00 CET

Donald Trump Európától is háborús részvételt várna Irán ellen. Keir Starmer brit miniszterelnök szintén nem tűnik különösebben lelkesnek az ügyben.

Visszautasította Donald Trump követelését Boris Pistorius német védelmi miniszter az iráni háborúval kapcsolatban: mint előzőleg beszámoltunk róla, az amerikai elnök gyakorlatilag megzsarolta a NATO-t azzal, hogy „nagyon rossz jövő vár” az észak-atlanti szövetségre, ha az európai országok nem lépnek be az Egyesült Államok oldalán a konfliktusba katonailag. Trump elsősorban azt akarja, hogy a Hormuzi-szoros iráni blokádját segítsenek megtörni.

A New York Times élő hírfolyama szerint azonban a német védelmi tárcavezető közölte: „ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük.” Hozzátette, diplomáciai megoldást szeretnének és a konfliktus gyors lezárását, hadihajók küldésével pedig aligha fogják ezt elérni.

„Mire számít Donald Trump mondjuk egy-két európai fregattól a Hormuzi-szorosban?” - tette fel a kérdést a német tárcavezető. „Szüksége van rájuk, hogy elérjék azt, amit a hatalmas amerikai haditengerészet önmaga nem tud megoldani, erről van szó? Ezt kérdezem magamtól” - fogalmazott.

Kevésbé egyértelmű, de szintén elutasításra hajló választ adott az amerikai elnök követelére Keir Starmer brit miniszterelnök, aki a konfliktus gyors megoldását és tárgyalásos megállapodást szorgalmazott Irán nukleáris programjának korlátozása érdekében.

A brit kormányfő elmondta, London szövetségeseivel egy életképes terven dolgozik a Hormuzi-szoros újranyitására, de óva intett attól, hogy az Egyesült Királyság szélesebb körben bevonódjon a háborúba. Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump többször is bírálta, amiért a britek nem csatlakoztak az Irán elleni offenzívához, azt mondta, jó a kapcsolata az amerikai elnökkel, de kitart amellett a döntése mellett, hogy a brit erők csak a brit érdekek és regionális szövetségeseik védelme érdekében vesznek részt védelmi akciókban.