Irán újabb támadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek ellen, Donald Trump megdöbbent

2026-03-17 10:13:00 CET

Célba vették az USA bagdadi nagykövetségét is.

Irán kedden újabb csapásokat mért az Egyesült Arab Emírségekre és Izraelre – írja a Reuters.

Mindez arra utal, hogy Teherán továbbra is képes nagy hatótávolságú támadások végrehajtására. Az izraeli hadsereg közlése szerint egy újabb csapáshullámban „az iráni rezsim infrastruktúráját” támadják Teherán különböző pontjain, valamint a Hezbollah bejrúti létesítményeit.

Iraki biztonsági források szerint kedden hajnalban rakéták és legalább öt drón vette célba az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. Ez volt a legerősebb támadás a háború kezdete óta. Irán eközben az Egyesült Arab Emírségeket is célba vette: már második napja érte dróntámadás Fudzsairát, amely az emírségek olajexportjának egyik kulcsfontosságú csomópontja. Az emírségek hatóságai arról számoltak be, hogy egy elfogott ballisztikus rakéta roncsai Abu-Dzabi Bani Yas nevű városrészében zuhantak le. A történtek során egy pakisztáni állampolgár életét vesztette. Az abu-dzabi Shah gázmezőn egy dróntámadás tüzet okozott.

Az Egyesült Államok elnöke azt mondta, Irán szomszédos országok elleni támadásai – köztük Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait ellen – váratlanul érték. „Nem lett volna szabad, hogy (Irán) ezeket a további közel-keleti országokat is célba vegye. Erre senki sem számított. Megdöbbentünk” – fogalmazott Donald Trump. Ugyanakkor egy amerikai tisztviselő és két, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő forrás szerint Trump előzetesen figyelmeztetést kapott arra, hogy Irán megtámadása kiválthatja az Egyesült Államok öböl menti szövetségesei elleni csapásokat.

A tisztviselő – aki a másik két forráshoz hasonlóan névtelenséget kért – azt mondta: Trumpot már a háború előtt tájékoztatták arról, hogy egy Irán elleni támadás könnyen olyan eszkalációhoz vezethet, amelynek során Irán az öböl menti fővárosokat is célba veheti, különösen akkor, ha Teherán úgy látja, hogy ezek az országok hallgatólagosan jóváhagyják vagy aktívan támogatják az Egyesült Államokat. Trump korábban hálátlansággal vádolt több nyugati szövetségesét, miután több ország elutasította kérését, hogy hadihajókat küldjenek az olajszállító tankerek kísérésére a szorosba, amelyen keresztül a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának mintegy 20 százaléka halad át.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja már a harmadik hetébe lépett. A konfliktusban legalább kétezer ember életét vesztette, és egyelőre nem körvonalazódik a katonai konfliktus befejezése.