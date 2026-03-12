Már több mint hárommillió embernek kellett elhagynia az otthonát Iránban

Az iráni háborús konfliktus február 28-i kezdete óta Iránban már 3,2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) csütörtökön.
„Előzetes becslések szerint a jelenlegi konfliktus miatt 600 ezer és egymillió közötti iráni háztartás tagjai kényszerültek ideiglenesen elhagyni otthonukat az országon belül, ami összesen 3,2 millió embert jelent” – számolt be Ito Ajaki, az UNHCR sürgősségi és programtámogatási igazgatója egy sajtóközleményben. Hozzátette,
legtöbbjük Teheránból és más nagyvárosokból menekül az ország északi részébe és vidéki területekre.
Úgy vélekedett, ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, amíg a harcok folytatódnak.
Az UNHCR felhívta a figyelmet az Iránban már eddig is menekültként élőkre is.
„Az országban befogadott menekültcsaládok, többségükben afgánok, szintén érintettek. Bizonytalan helyzetük és korlátozott támogatói hálózatuk miatt különösen sebezhetőek”
– húzta alá Ito Ajaki. Hangsúlyozta, hogy ezek a családok a növekvő bizonytalanság és az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt hagyják el a katasztrófa sújtotta területeket.
Hozzátette, az UNHCR együttműködik a nemzeti hatóságokkal és partnereivel az új szükségletek felmérésében és a növekvő népességmozgásokra való felkészülés erősítésében. Az ENSZ-ügynökség a közleményben arra is figyelmeztetett, hogy a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban szükséges a polgári lakosság védelme, a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés fenntartása és a biztonságot kereső emberek számára a határok nyitva tartása.