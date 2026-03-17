Terrorcselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ukrán pénzszállítók ügyvédje

2026-03-17 10:15:00 CET

Beadványában idézte Lázár János korábbi kijelentését is, aki a Barátság kőolajvezeték elzárásával hozta összefüggésbe az akciót.

Az ukrán Oscsadbank jogi képviselője feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélés és terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt – írja a hvg.hu.

A beadványban Horváth Lóránt ügyvéd azzal érvel, március 5-i birtokbavétele és a kormányrendeleti lefoglalás közötti időszakban a vagyon feletti hatósági rendelkezés jogalapja nem volt egyértelmű. Szerinte az intézkedésben részt vevők hivatalos minőségben jártak el, ezért „a rájuk ruházott hatalmi jogosítványokat olyan módon gyakorolhatták, amely a jogszabályok által meghatározott eljárási kereteket és garanciákat mellőzhette”.

A feljelentés arra is kitér, hogy indokolt feltárni, milyen döntéshozatali folyamat kapcsolódhatott a Terrorelhárítási Központ (TEK) akciójához és a vagyon birtokbavételéhez. A dokumentum felidézi Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentését is, aki egy lakossági fórumon úgy fogalmazott, „nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független” a lépésük. A beadvány értelmezése szerint ez arra utal, hogy a magyar állam, illetve annak szervei tudatos döntést hoztak a pénzszállítmány visszatartásáról, és azt a kőolajvezeték elzárásával hozták összefüggésbe.

Az ügyvéd szerint felmerül a gyanú, hogy a lefoglalt vagyon visszatartását a magyar állam egy másik állam befolyásolására használta fel.