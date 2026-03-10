Éveken át szállított Ukrajnába készpénzt egy Garancsi István érdekeltségébe tartozó cég

Garancsi István;ukrán pénzszállítók;

2026-03-10 21:39:00 CET

Mivel folyamatos volt a hatóságokkal az egyeztetés, így minden bizonnyal a kormány is tudott a transzferekről.

A Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion készpénzlogisztikai vállalat szállította azokat az összegeket, amelyeket egy osztrák pénzintézetből juttattak el Ukrajnába, Magyarországon keresztül - írja a Telex.

A portál információi szerint a magyar hatóságok - köztük a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - tudtak ezekről a műveletekről. A vállalat munkatársai rendszeresen egyeztettek az illetékes szervekkel, amelyekből számos ilyen volt. A Criterion korábban is rendszeresen szállított nagy értékű készpénzt Bécsből a magyar–ukrán határhoz. A fuvarok többnyire hetente indultak, időnként hetente többször is.

A pénz az Egyesült Államokból érkezett repülővel Bécsbe, a bankközi szállítási normák szerint. A folyamat több lépésből állt. A Criterion munkatársai hajnalban mentek a bécsi pénzintézethez. Ott megtöltötték a pénzszállító járműveket. Ezután Budapestre hajtottak, ahol a cég központi telephelyén újra átpakolták a készpénzt. A szállítmány innen Záhonyba került. A határnál az ukrán fél védett helyen átvette és Kijevbe vitte tovább.

A műveleteket teljesen legálisnak mondták azok a források, akik ismerték a szállításokat. Egy alkalommal legalább két pénzszállító autó indult útnak, de volt példa négy-öt járműre is. A fuvaroknál szigorú biztonsági rendszer működött. Fegyveres őrök és külön figyelő csapatok kísérték a konvojt. A nagy értékű szállítmányok miatt minden gyanús járművet ki kellett szűrni az út során. Időnként az osztrák rendőrség támogatását is igénybe vették.

A Criterion speciális egysége, a rendőrség és a NAV között rendszeres egyeztetés zajlott. A céghez közel álló források szerint a hatóságok tudtak a szállításokról, ezért meglepő lenne, ha a kormány erről ne szerzett volna tudomást. Ráadásul a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. az egyik legnagyobb magyar készpénzlogisztikai vállalat Magyarországon, amely a NER gazdasági holdudvarához tartozó Garancsi István érdekeltsége, aki Orbán Viktor jóbarátja. Egy névtelenséget kérő ukrajnai forrás szerint várhatóan hosszabb ideig nem Magyarországon keresztül jutnak majd készpénzszállítmányok Ukrajnába. Azok a bankok, amelyek korábban ezt az útvonalat használták, a jövőben más szállítási irányt keresnek. Ez bevételkiesést okozhat a legális készpénz- és aranyszállítás piacán működő szereplőknek.

A háború ötödik éve tartó orosz agresszió miatt Ukrajna euróhoz és dollárhoz készpénzben kizárólag szárazföldi útvonalon juthat. Emiatt a készpénzszállítási szektor számára kiemelten fontos ügyfélnek számított.

Az Oscsadbank és több kereskedelmi bank is úgy véli, hogy a lefoglalt szállítmány teljesen legálisan tartott Ukrajnába. Ezért nemcsak az ukrán külügyminiszter javaslata miatt, hanem saját döntésből is valószínű, hogy a jövőben elkerülik a Magyarországon át vezető útvonalat az ország valutaellátásához szükséges szállítmányoknál.