Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállítót kísérő futár

2026-03-12 15:30:00 CET

Kórházban kezelik az Oschadbank egyik ukrán futárát a magyar hatóságok kihallgatása után. Ezt közölte Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke a Bloomberg hírügynökséggel.

Tovább éleződhet a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután a magyar hatóságok múlt héten lefoglalták az Oschadbank két páncélozott szállítójárművét. A Bloomberg jelentése szerint a helyzet humanitárius drámává fajult: Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke közölte, hogy a hét őrizetbe vett ukrán futár egyike kritikus állapotban került kórházba a magyar hatóságok kihallgatását követően. A jegybankelnök a Bloombergnek adott interjújában felháborodásának adott hangot a magyar hatóságok szerinte abszurd és illegális eljárás miatt, amely során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat koboztak el.

Mint a Bloomberg emlékeztet rá, a szállítmány az ausztriai Raiffeisen Banktól tartott az Oschadbank ukrajnai központja felé egy teljesen szokványos tranzitútvonalon, amikor a magyar terrorelhárítás egységei taktikai felszerelésben megállították a járműveket. A szemtanúk és a források szerint a futárokat megbilincselték és az útmenti földre kényszerítették. Bár a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújára hivatkozva indított eljárást, az osztrák jegybank kormányzója, Martin Kocher a Bloombergnek nyilatkozva értetlenségét fejezte ki a vádak hallatán, hangsúlyozva, hogy a készpénz országok közötti szállítása bevett és legális banki gyakorlat. Az osztrák hatóságok szintén megerősítették, hogy semmilyen szabálytalanságról nem volt tudomásuk a transzporttal kapcsolatban.

A Bloomberg cikke rámutat, hogy az ukrán fél szerint a magyar adóhatóságoknak nem is volt megfelelő jogköre egy ilyen volumenű vizsgálat lefolytatásához. A diplomáciai csörte során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenesen banditizmussal vádolta meg Magyarországot, miután kiderült, hogy bár a futárokat végül szabadon engedték, a pénzt és az aranyat Budapest továbbra is visszatartja.

A Bloomberg elemzése rávilágít a háttérben húzódó valódi okra is: Lázár János építési miniszter nyilatkozata szerint Magyarország addig nem adja vissza a lefoglalt értékeket, amíg Ukrajna helyre nem állítja az orosz légicsapásban megsérült kritikus olajvezetéket. Ez a követelés a hírügynökség szerint egyértelműen összekapcsolja a banki incidenst a két ország közötti energetikai vitával.

Az Ukrán Nemzeti Bank válaszul azt tanácsolta a kereskedelmi bankoknak, hogy a jövőben messziről kerüljék el a Magyarországon áthaladó logisztikai útvonalakat, miközben az ügyben az Európai Bizottsághoz és az Európai Központi Bankhoz fordultak jogorvoslatért. A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy az elkobzott készpénz ügye a magyar kampányidőszak részévé is vált, ahol a kormányközeli média mesterséges intelligencia által generált képekkel igyekszik befolyásolni a közvéleményt a közelgő választások előtt.