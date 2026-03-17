Szerdáig lehet jelezni, ha valaki levélben szavazna

2026-03-17 12:02:00 CET

Sikeres regisztrációt követően érkezik a levélcsomag, benne a szavazólappal.

Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden az Magyar Távirati Irodával (MTI).

Az NVI emlékeztetett arra, hogy az áprilisi országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

Hozzátette: amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson is szavazni szeretne, a névjegyzékbe vételi kérelmét legkésőbb – magyar idő szerint – március 18-án 16 óráig tudja benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton. Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel.

A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

Az NVI felhívta a figyelmet arra: a kitöltött szavazólapot a választópolgár személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában leadhatja, vagy postai úton juttathatja vissza legkésőbb – magyar idő szerint – április 12-én 19 óráig.