Szerdáig lehet jelezni, ha valaki levélben szavazna

Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden az Magyar Távirati Irodával (MTI).
Az NVI emlékeztetett arra, hogy az áprilisi országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.
Hozzátette: amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson is szavazni szeretne, a névjegyzékbe vételi kérelmét legkésőbb – magyar idő szerint – március 18-án 16 óráig tudja benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton. Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel.Dobrev Klára az EBESZ-hez fordul, hogy a szervezet meggátolja a határon túli levélszavazatokkal történő választási csalástA Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint jó és megbízható a levélszavazás intézménye
A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.
Az NVI felhívta a figyelmet arra: a kitöltött szavazólapot a választópolgár személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában leadhatja, vagy postai úton juttathatja vissza legkésőbb – magyar idő szerint – április 12-én 19 óráig.Nincs garancia, hogy a külhoni magyar voksok leadásánál nem történik szavazatvásárlás