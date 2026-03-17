Hadházy Ákos Zuglóból szervezi a választás előtti utolsó kirándulást Hatvanpusztára

„A választások előtti utolsó kirándulást szervezzük Orbánlandba. Aki még nem tudta, most lesz lehetőség eldönteni, hogy Hatvanpusztán egy luxuskastély vagy egy »mezőgazdasági üzem« épült-e. Ezúttal Zuglóból indul a busz (kelenföldi megállóval), de ha valaki autóval jönne, őt is szívesen látjuk – posztolta kedden a Facebook-oldalán Hadházy Ákos a március 29-én vasárnap, két héttel a választás napja előtt tartandó túráról. Az ellenzéki politikus huzamosabb ideje ismert hatvanpusztai idegenvezetőként, zebrák és más egzotikus állatok bemutatójaként is.
– A buszra regisztráltakat külön értesítjük az indulás helyéről és idejéről. Az autóval érkezőknek 13:30-tól Hatvanpuszta, a „majorság" előtti közútszakaszon. Ezután a kirándulás Orbánék golfklubjához, majd Felcsútra – a stadionhoz, a kisvasúthoz, a „nemzeti együttműködés" betontáblába öntött szimbólumaihoz vezet – tette hozzá Hadházy Ákos.
A most véget érő parlamenti ciklusban független országgyűlési képviselőként tevékenykedő politikus évek óta szervezi a hatvanpusztai kirándulásokat annak ellenére, hogy több atrocitás is érte. Volt, hogy autójának kiszúrták a kerekeit, tavaly nyáron pedig egy biztonsági őr a járművével egyszerűen belehajtott Hadházy Ákos kocsijába. Maga a miniszterelnök egyszer sem ismerte el, hogy bármi köze lenne a sok milliárdos birtokhoz, amiről ő édesapja majorságaként beszélt, az azt bemutató ellenzéki politikust pedig megalázóan a falu bolondjaként emlegette.