Hadházy Ákos kirándulást vezet Hatvanpusztára 2025. november 29-én

Hadházy Ákos Zuglóból szervezi a választás előtti utolsó kirándulást Hatvanpusztára

Az ellenzéki politikus emellett az Orbán család birodalmát bemutatandó a golfklubba, a felcsúti stadionhoz és kisvasúthoz is invitálja az érdeklődőket.

„A választások előtti utolsó kirándulást szervezzük Orbánlandba. Aki még nem tudta, most lesz lehetőség eldönteni, hogy Hatvanpusztán egy luxuskastély vagy egy »mezőgazdasági üzem« épült-e. Ezúttal Zuglóból indul a busz (kelenföldi megállóval), de ha valaki autóval jönne, őt is szívesen látjuk – posztolta kedden a Facebook-oldalán Hadházy Ákos a március 29-én vasárnap, két héttel a választás napja előtt tartandó túráról. Az ellenzéki politikus huzamosabb ideje ismert hatvanpusztai idegenvezetőként, zebrák és más egzotikus állatok bemutatójaként is.

– A buszra regisztráltakat külön értesítjük az indulás helyéről és idejéről. Az autóval érkezőknek 13:30-tól Hatvanpuszta, a „majorság” előtti közútszakaszon. Ezután a kirándulás Orbánék golfklubjához, majd Felcsútra – a stadionhoz, a kisvasúthoz, a „nemzeti együttműködés” betontáblába öntött szimbólumaihoz vezet – tette hozzá Hadházy Ákos.

A most véget érő parlamenti ciklusban független országgyűlési képviselőként tevékenykedő politikus évek óta szervezi a hatvanpusztai kirándulásokat annak ellenére, hogy több atrocitás is érte. Volt, hogy autójának kiszúrták a kerekeit, tavaly nyáron pedig egy biztonsági őr a járművével egyszerűen belehajtott Hadházy Ákos kocsijába. Maga a miniszterelnök egyszer sem ismerte el, hogy bármi köze lenne a sok milliárdos birtokhoz, amiről ő édesapja majorságaként beszélt, az azt bemutató ellenzéki politikust pedig megalázóan a falu bolondjaként emlegette.

