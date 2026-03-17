Rengeteg pénzt bukhat a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amiért megtámadták jelöltjeik nyilvántartásba vételét

2026-03-17 13:34:00 CET

Egy jelölt kiesett, ez pedig pont elegendő ahhoz, hogy kevesebbet kapjanak.

858 millió forint helyett 686 millió forint kampánypénzre lehet jogosult a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) – írja a 24.hu.

Ennek oka, hogy bár 80 egyéni jelölt adta le az ajánlóíveket, a velük szemben benyújtott tömeges fellebbezések során egy jelölt kieshetett a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Így az áprilisi parlamenti választásokon 79 jelöltjük indulhat.

Ez 172 millió forint kiesést jelenthet a Kutyapárt számára, mivel a parlament korábban 80 jelöltnél határozta meg a magasabb támogatási szint alsó küszöbét.

Az ügyben a portál megkereste az NVI-t, hogy fennáll-e még a lehetősége a magasabb támogatás megszerzésének. Válasz esetén a cikket frissítik.