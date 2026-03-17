Takács Péter: Ha akarjuk, másfél ciklus alatt bezárathattuk volna a kórházakat

2026-03-17 12:54:00 CET

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerint álhír, baromság, hogy Orbán Viktor önálló egészségügyi tárcát szeretne, a mágusügy csak egy balhé, és senki sem tett annyit a pszichiátriai ellátásért, mint ő.

A Boston Consulting Group (BCG) tanulmánya egy a sok közül és a kormány egy csomó részét nem kívánja végrehajtani. Abban a tanulmányban benne van, hogy bezáratnának harmincegynéhány kórházat, amit mi nem szeretnénk, a járóbeteg-ellátást pedig erősítem – jelentette ki Takács Péter. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Hangnak adott telefoninterjújában a Tisza Párt „előadásának” tartja, hogy a hvg.hu nyilvánosságra hozta a titkosított tervet az egészségügyi ellátórendszer megreformálásáról. A BCG 2020-ban 352 millió forintért készített anyaga egyebek mellett ugyanis 38 kórház és 336 rendelőintézet bezárását javasolja a kormánynak.

– Mennyire kétségbe lehetnek esve a másik oldalon, hiszen ténybeli bizonyítékok vannak arra, hogy pont az ellenkezőjét csináljuk annak, mint ami a Boston Consulting hat évvel ezelőtti anyagában le van írva. Ha végre akartuk volna hajtani, másfél kormányzati ciklusunk lett volna rá. Pontosan azért nem hozzuk nyilvánosságra a döntéselőkészítő tanulmányokat – nemcsak mi, más kormányok sem –, mert azok nem a kormány álláspontját tükrözik, viszont alkalmasak arra a hergelésre – fogalmazott az államtitkár.

A kormánypárti politikus szerint baromság, hogy ha nyer a Fidesz, a következő kormányban lenne önálló egészségügyi minisztérium. – A miniszterelnök úr mindig azt csinálja, hogy először megnyerjük a választást, utána leül és megnézi, mik azok a kihívások, amelyekkel az országnak szembesülnie kell, majd kiválasztja a megfelelő struktúrát és a megfelelő embert – tette hozzá, jelezve, nincs kétsége afelől, hogy ki nyer: „Minekutána kellően sok évre visszanyúló kormányzati gyakorlata van, így én nem hiszem, hogy ettől a miniszterelnök el fog térni.”

Az államtitkár arról is beszélt a lapnak, hogy „országos hisztit, egy balhét csináltak” egy munkahelyi feszültségből, miután lemondott a Nyírő Gyula OPAI mágus főigazgatója, Ézsi Robin akinek több százan követelték a távozását. A korábban mágusképzőt vezető, szakirányú végzettséggel nem rendelkező volt főigazgató csak azután távozott, hogy 27 pszichiáter adta be felmondását. Takács Péter arra a felvetésre, hogy az ágazatban dolgozók tiltakozásukkal a hazai pszichiátriai ellátás visszásságaira hívták fel a figyelmet, saját magát dicsérte meg: „Nagyon sokat kellett dolgoznom azért, hogy ne álljon fejre a pszichiátriai ellátás. Négy év alatt most harmadjára fogom emelni a szakterület finanszírozását. E területben értük el a legnagyobb fedezetjavulást, úgyhogy akik most politikai balhét próbálnak csinálni, azok választhattak volna egy jobb szakterületet. Épp ez az államtitkár tette a legtöbb pénzt a pszichiátriába eddig.”