A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint valaki szervezetten, központi akcióként hátráltatja jelöltjei nyilvántartásba vételét

2026-03-10 09:57:00 CET

Nincs valós alapja a fellebezéseknek – szögezte le az MKKP pártigazgatója.

Valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban – közölte Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója és listavezetője a Facebookon.

Minden eszközzel és bármi áron el akarnak gáncsolni – állapította meg a bejegyzésben, hozzátéve, leginkább az MKKP jelöltjeit támadják, nem pedig kamupártok kamujelöltjeit a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai alapján.

„Ez az akció nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve. Még nem tudjuk ki csinálja, de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi”

– hangsúlyozta. Nagy Dávid szerint ugyanakkor „ez is csak az időhúzás, a fárasztás, a gyanúkeltés és gyűlöletszítás miatt történik, hogy se mi, se a közvélemény ne a kampányra figyeljen, hanem a habosításra.”

A pártigazgató leszögezte, nincsen valós alapja a fellebezéseknek, ezeket majd elbírálják a fellebbviteli szervek és a területi választási bizottságok. Ez az egész csak arról szól – hangsúlyozta –, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításuk.