A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint valaki szervezetten, központi akcióként hátráltatja jelöltjei nyilvántartásba vételét

Valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban – közölte Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója és listavezetője a Facebookon.
Minden eszközzel és bármi áron el akarnak gáncsolni – állapította meg a bejegyzésben, hozzátéve, leginkább az MKKP jelöltjeit támadják, nem pedig kamupártok kamujelöltjeit a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai alapján.
„Ez az akció nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve. Még nem tudjuk ki csinálja, de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi”
– hangsúlyozta. Nagy Dávid szerint ugyanakkor „ez is csak az időhúzás, a fárasztás, a gyanúkeltés és gyűlöletszítás miatt történik, hogy se mi, se a közvélemény ne a kampányra figyeljen, hanem a habosításra.”
A pártigazgató leszögezte, nincsen valós alapja a fellebezéseknek, ezeket majd elbírálják a fellebbviteli szervek és a területi választási bizottságok. Ez az egész csak arról szól – hangsúlyozta –, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításuk.