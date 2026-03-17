Az Európai Unió kész kifizetni a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, hogy Orbán Viktor lemondjon a 90 milliárd eurós hitel vétójáról

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;vétó;Ursula von der Leyen;António Costa;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-17 14:26:00 CET

A segítséget Ukrajna elfogadja.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke António Costával, az Európai Tanács elnökével felajánlotta, hogy az Európai Unió pénzügyileg és szakértőkkel is fogja támogatni a Barátság kőolajvezeték helyreállítását. A két politikai vezető ezzel az Orbán Viktor vádjaira akar határozott választ adni, hogy a magyar miniszterelnök ne blokkolja tovább az Ukrajnának két évre nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

Az uniós vezetők hangsúlyozzák, hogy az EU energiabiztonsága a prioritás, és az érintett országokkal, Magyarországgal, illetve Szlovákiával a továbbiakban is együtt fognak működni, hogy alternatív utakat találjanak a Közép-Európai országokkal más forrásból származó nyersanyag behozatalára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal reagált is az EU vezetőinek. A levélben a politikus megköszöni az EU támogatását és reményét fejezi ki, hogy az Ukrajnának korábban megítélt uniós támogatást a lehető legkorábban folyósítani tudja az EU.

Az uniós segítség azért lett kulcskérdés, mert bár Orbán Viktor decemberben elfogadta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatást, februárban a Barátság kőolajvezeték leállítására hivatkozva Orbán Viktor felrúgta a korábbi megállapodást. Bár Magyarország Szlovákiával és Csehországgal kimarad a 90 milliárdos hitel felvételéből, eddig példátlan módon utólag mégsem tartotta be az ígéretét, az utolsó pillanatban vétójával megakadályozta a támogatás elfogadását. Döntésével a magyar miniszterelnök uniós vezetők sorát háborította fel, főleg, hogy bár korábban már sok döntést halasztott és akadályozott, most súlyos politikai arcvesztést és kézzelfogható nehézséget Ukrajnának az agresszor Oroszország elleni védekezésben. Orbán Viktor február végén a hitelfolyosítás mellett a 20. Oroszország elleni szankciós csomagot is megvétózta, az ukrán EU-csatlakozásnak pedig régóta az útjában áll..

Orbán Viktor érvelése szerint azért nem tudja támogatni Ukrajnát, mert január 27-én a Barátság kőovége óta nem érkezik Magyarországra kőolaj Oroszország felől a Barátság vezetéken. Az orosz támadásban január végén sérült meg a vezetékhez tartozó infrastruktúra az ukrán Brodi városa mellet.

Február közepétől Magyarország Szlovákiával együtt azt állítja, hogy az ukránok nem hajlandóak újraindítani a vezetéket politikai okokból, pedig az alkalmas lenne orosz kőolaj szállítására. Ukrajna korábban is azt mondta, hogy a helyreállítás időbe telik, de a magyar kormány odáig ment, hogy az ukránok a magyar választásokba akarnak beavatkozni azzal, hogy „olajblokád” alá helyezik Magyarországot. Bár Robert Fico szlovák miniszterelnök is élesen bírálta Ukrajnát, ő eddig nem vétózott semmilyen döntést emiatt.

Volodimir Zelenszkij elnök keddi levelében azt írja, hogy dolgoznak egy alternatív megoldáson a vezeték helyreállításáért. Ez „közeledik a befejezéshez,” és várakozásaik szerint másfél hónap múlva helyre fog állni a szivattyúállomás technikai kapacitása. Az elnök ugyanakkor azt írja, hogy az ott található megrongálódott olajtartályokat nem lehet helyrehozni.

Az elnök azt is hangsúlyozza, hogy a nem orosz forrásból származó kőolaj transzportjához is számíthatnak a közép-európai országok az ukrán segítségre. Volodimir Zelenszkij kiemel, hogy fontosnak tartja, hogy az EU kitartson a törvényi kötelezettsége mellett és 2027 év végéig kivezesse az orosz energiahordozók importját az egész EU-ban.

A vezeték helyreállítása kiemelt lehet abban, hogy Orbán elálljon a vétójától, hiszen döntése bár az EU-t akadályozza, valójában nem az EU felé tett elvárásokat. A döntését a legtöbben magyar választási kampányhoz tartozó lépésként értékelték.

Most csütörtökön lesz a következő EU-csúcs, ahol Orbán Viktor a többi tagállami vezetővel szemben ismét döntés elé kerül. Elmondhatja, miért akadályozza továbbra is a többi tagállamot abban, hogy ők segítsék a megtámadott Ukrajnát, ugyanakkor az EU vezetői most lehetőséget is adnak arra, hogy visszatáncoljon a vétótól.