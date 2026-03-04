Az ukránok szóltak, hogy a közeljövőben nem fog újraindulni a Barátság kőolajvezetéken

Ukrajna arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítások a következő napokban várhatóan nem indulnak újra - írja a szlovák gazdasági minisztérium közlésére hivatkozva a Reuters. E szerint pénteken várható újabb közlés az ügyben.
Szlovák tisztviselők szerint Ukrajna többször is módosította az újraindítás várható időpontját, aminek legutolsó időpontja a szerda volt. A tárca közlése szerint újabb dátumot nem adtak meg, mikor indulhatnak újra a szállítások.„Orbán Viktor a föld alá lát?” – Volodimir Zelenszkij kimondta, nem akarja helyreállítani a kőolajszállítást a Barátságon Magyarország és Szlovákia feléOrbán Viktor megsértődött az ukrán elnökre, levelet írt Ursula von der Leyennek
A Barátság kőolajvezetéken 2026. január vége óta szünetel a tranzit, miután Nyugat-Ukrajnában, Brodi városánál orosz dróntámadás érte a csőrendszer egyik 75 ezer köbméternyi olajat tartó tárolóegységét. Erről az Orbán-kormány két hétig hallgatott, aztán Magyarország Szlovákiával együtt elkezdte azzal vádolni Ukrajnát, hogy politikai okokból halogatja a szállítások újraindítását. A kijevi vezetés szerint időbe telik, mire a keletkezett károkat kijavítják, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a minap jelezte azt is, hogy nem akarja újraindítani a szállításokat, a kőolajért kapott pénzből ugyanis a Putyin-rezsim az Ukrajna ellen agresszorként vívott háborúját finanszírozza.Orbán Viktor követeli Volodimir Zelenszkijtől, hogy a kormány ellenőrei megvizsgálhassák a Barátság kőolajvezetéketUkrán energiaügyi miniszter: Kívülről nem látható, belső sérülések miatt nem tud üzemelni a Barátság kőolajvezeték