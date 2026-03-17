Az illetékes kormányhivatal szerint nincs környezetvédelmi eljárás a CATL debreceni gyáránál

2026-03-17 13:49:00 CET

A hatóság állítja, tart a vizsgálat, ezért nem is írtak, írhattak veszélyes anyagokról. Két dolgozó mérgezésgyanús esetével kapcsolatban közölték, azt a munkaügyi hatóság vizsgálja, de az ott indított eljárás még folyamatban van.

Olyan állítást tulajdonított az RTL Híradó a kormányhivatalnak, ami nem szerepelt abban a tájékoztatásban, amit a hivatal a csatornának küldött a CATL-nél zajló hatósági intézkedésekről – áll a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak a lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményében. Az RTL Híradó beszámolója alapján hétfőn mi is azt írtuk, hogy a kormányhivatal elismerte, a CATL debreceni akkugyárában engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat, ezért környezetvédelmi eljárást indítottak. A kormányhivatal szerint ez hazug következtetés. – A valóság ezzel szemben az, hogy veszélyes anyagokról és raktározásról a kormányhivatal tájékoztatása nem is tesz említést, és az sem igaz, hogy környezetvédelmi eljárás indult az ügyben, ugyanis a hatóság jelenleg még vizsgálja az esetet, eljárás majd a vizsgálat lezárása után indulhat el – tették hozzá.

Mint megírtuk, először Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei képviselőjelöltje számolt be arról a múlt héten, hogy a CATL akkugyárban több tonna mérgező vegyi anyagot tárolnak minimum másfél hónapja egy még át nem adott, hivatalosan építés alatt álló területen. Posztjában azt írta, az erről az első fotókat és videókat még február elején kapta ott dolgozó debreceniektől, akiknek kezd elegük lenni abból, ami a gyárban folyik, és amit a hatóságok szerintük tétlenül néznek. Egy ilyen üzemi területen szenvedhetett mérgezést egy nő még február közepén, Tárkányi Zsolt pedig február végén számolt be arról, hogy legalább két dolgozó szenvedett mérgezést az egyik debreceni akkumulátorgyárban.

A történtekről a gyár előbb azt közölte, hogy nem történt mérgezés, Tárkányi Zsolt azonban néhány nappal ezután közzétette az üzem belső vizsgálatának jegyzőkönyvét, amelyben heveny mérgezésről írtak. A képviselőjelölt szerint ezután a CATL sietve elszállíttatta kamionokkal Debrecen, illetve az ország különböző részeire ezeket a mérgező vegyi anyagokat. Az egyik dolgozó azt mondta, amit nem tudtak elszállítani, azt „a raktár melletti sátrakba kezdték betárolni úgy, hogy az kívülről ne tűnjön fel”.

– Tárkányi Zsolt annak ellenére sem tett egy bejelentést sem a kormányhivatalnál, hogy – saját elmondása szerint – a közösségi médiában közzétett videója előtt már hetekkel tudomást szerzett a szabálytalanság gyanújáról – a mostani közlemény szerint ezt a tájékoztatást adták RTL Híradónak. – A hivatkozott közösségi média bejegyzéstől függetlenül, már napokkal azt megelőzően az építésügyi és a környezetvédelmi hatóság is helyszíni ellenőrzést végzett, előbbi megtiltotta az engedély nélkül használatba vett épület használatát, utóbbinál pedig jelenleg is folyamatban van a vizsgálat. A két dolgozót érintő esetet, mint az már köztudott, a munkavédelmi hatóság vizsgálja. Ennek keretében helyszíni ellenőrzésre, iratvizsgálatra és tanúmeghallgatásokra is sor került már, az eljárás még itt is folyamatban van – emelték ki.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hozzáfűzte, hogy a CATL az akkumulátorcella-gyártó tevékenységét még nem kezdte meg, ugyanis az ahhoz szükséges összes engedéllyel még nem rendelkezik. Állítják, számos eljárást folytattak le a gyár beruházásánál, és a már működő összeszerelő üzemnél is. Kitértek arra is, hogy a hatóságok rendszeresen végeznek előzetes értesítés nélküli ellenőrzéseket a CATL-nél, más hatósági ellenőrzéseknél pedig jogszabály írja elő, hogy az ügyfelet előzőleg értesíteni kell.