Hatan meghaltak a libanoni főváros központját érő izraeli légicsapásokban

Irán;atomerőmű;Bejrút;Libanon;Izrael;légicsapás;háború Iránban;

2026-03-18 08:51:00 CET

Eközben Izraelben megölt egy idős házaspárt egy becsapódó iráni rakéta, és találat érte Irán egyetlen atomerőművét.

Hatan meghaltak és legalább 24-en megsebesültek a libanoni főváros, Bejrút központját szerda hajnalban érő izraeli légitámadásokban a helyi hatóságok előzetes beszámolója szerint. Ezzel egy időben Izrael megkezdte a dél-libanoni Türosz (Szúr) régió bombázását is, miután kiadott egy evakuálási parancsot, amely pánikot keltett.

Libanoni médiaértesülések szerint az egyik légitámadás a bejrúti Zukak el-Blat nevű központi városrészben található lakást érte, amely otthont adott az Iráni-barát síita Hezbollah szervezethez kapcsolódó Al-Kard Al-Hassan pénzügyi társaság fiókjának. A helyi média arról írt, hogy egy másik támadás, ugyancsak a városközpontban, egy sűrűn lakott területet ért, amelyet Izrael már bombázott a Hezbollah elleni 2024-es háború során.

A libanoni egészségügyi minisztérium legalább hat halottról és 24 sérültről számolt be. Az AFP francia hírügynökség tévéfelvételein az volt látható, hogy füst emelkedik ki Bejrút központjának egy másik negyedéből, Basúrából, amelyre az izraeli hadsereg korábban evakuálási parancsot adott ki.

Az izraeli hadsereg szerdán azt is bejelentette, hogy „megkezdte a Hezbollah terrorista célpontjainak támadását” a dél-libanoni Türosz térségében, „válaszul az Izrael állam felé indított rakétákra”. Az UNESCO világörökség részét képező kikötővárosban pánikot keltett az az izraeli bejelentés, a város szinte teljes lakosságának elrendelte az evakuálását. A lakosok ekkor hirtelen menekülni kezdtek, miközben hatalmas forgalmi dugók keletkeztek.

Izraelben megölt egy idős házaspárt egy becsapódó iráni rakéta, találat érte Irán egyetlen atomerőművét

Izraelben életét vesztette egy idős házaspár egy becsapódó iráni rakéta következtében kedd éjszaka a Tel-Aviv melletti Ramat Gan városban – jelentette a mentőszolgálat. A hetven év körüli házaspár nappali szobájának közepén robbant fel egy iráni kazettás rakéta, miután áttört az épület tetején. Az első vizsgálatok szerint a párnak nem volt ideje eljutni az óvóhelyre, további öt ember más becsapódásoknál sebesült meg, Kafr Kaszimban, Petach Tikvában és Bné Brakban.

Éjszaka az ország középső részén több mint tíz helyen értek földet iráni rakéták vagy azok levegőben megsemmisített maradványai. Anyagi kár keletkezett Tel-Aviv központi vasútállomásában is, ezért egyelőre az egész országban leállították a vonatokat. Tüzek törtek ki emellett többek közt Holonban és egy faluban az ország központi részében.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edrai több evakuációs figyelmeztetést adott ki Dél-Libanonra, és a légierő támadást indított Türosz város ellen. Bejrútot éjszaka háromszor támadták izraeli vadászgépek. A háború kezdete óta Izraelben tizennégy ember halt meg iráni rakétatalálatok következtében, közülük négyen kazettás rakéták miatt. Ketten óvóhely felé sietve vesztették életüket.

Eközben szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott. A NAÜ főigazgatója, Rafael Grossi ismételten visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy a konfliktus alatt elkerülhető legyen a „nukleáris baleset kockázata”. A bushehri létesítmény az egyetlen működő atomerőmű Iránban, kapacitása ezer megawatt, amely az ország villamosenergia-szükségletének csupán töredékét fedezi.