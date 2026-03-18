Az USA óriásbombákkal támadta a Hormuzi-szorost, Teherán megtorlást ígér az iráni vezető halála miatt

2026-03-18 07:08:00 CET

Donald Trump amerikai elnök eközben azt közölte, hogy felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárta ki a kilépést sem.

Az Egyesült Államok két és fél tonnás óriásbombákat vetett be iráni célpontok ellen a Hormuzi-szoros térségében – közölte a Központi Parancsnokság kedden.

A közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint a washingtoni idő szerint a kedd esti órákban végrehajtott légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak. „Irán tengeri rakétái ezeken a helyszíneken kockázatot hordoztak a nemzetközi áruszállításra a szorosban” – olvasható a közleményben.

Donald Trump kedden többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére. Az amerikai elnök kérdésre válaszolva közölte, hogy felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárta ki a kilépést sem.

Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva. „Iránhoz közel álló terrorista fegyveres csoportok által elkövetett támadások nyilvános helyszíneken, így szállodákban jelentős veszélyt jelentenek a közbiztonságra” – áll a közleményben.

Eközben az éjszaka Amir Hatami, az iráni hadsereg parancsnoka azzal fenyegetőzött, hogy „döntő erejű” megtorlást indít Ali Laridzsáni likvidálása miatt. „A megfelelő időben és helyen döntő erejű, elrettentő és megbánást kiváltó választ adunk a bűnös Amerika és a vérszomjas cionista rezsimnek” – nyilatkozta Hatami, hozzátéve, hogy Laridzsáni és más „mártírok” meggyilkolását megtorolják.

Az iráni Forradalmi Gárda, amely a hadseregtől független szervezet, nemrég közölte, hogy már kilőtt rakétákat Izrael középső részére „bosszúból” Laridzsáni halála miatt. Izrael mentőszolgálatai egész éjjel reagáltak a Tel-Avivra mért rakétatámadásokra – írja a BBC.

Mint arról beszámoltunk, az izraeli védelmi minisztérium közlése szerint egy célzott teheráni légitámadásban életét vesztette Ali Laridzsáni, az iráni vezetés egyik legbefolyásosabb alakja. A nemzetbiztonsági tanács titkárának halála jelentős veszteség a teheráni rezsim számára, különösen azután, hogy február végén, az izraeli-amerikai légitámadások első órájában az ország legfőbb vallási vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot is megölték.